Ballando con le stelle 2022 ci aspetta stasera: tutte le anticipazioni

Eccezionalmente di venerdì sera andrò in onda oggi, 2 dicembre 2022, la nuova puntata di Ballando con le stelle

E’ tempo di scendere in pista, eccezionalmente di venerdì sera. Andrà in onda oggi, 2 dicembre 2022, alle 22 una nuova puntata di Ballando con le stelle. Nuovo orario ma anche nuova collocazione per il programma di Milly Carlucci. Sabato scorso il pubblico ha premiato Ballando, con ascolti molto alti, nonostante il cambio di orario, con partenza alle 22. Oggi si ritorna in pista sempre intorno a quell’ora, dopo la partita dei mondiali di stasera. Sarà una puntata sicuramente ricchissima ( e non solo di polemiche) ma anche di cose da fare e da vedere, visto che è tempo di ripescaggi. Tanti inoltre gli ospiti che si esibiranno sulla pista di Ballando questa sera, scopriamo quindi le anticipazioni.

Ballando con le stelle 2022 oggi eccezionalmente al venerdì sera

Tra gli ospiti della puntata di Ballando con le stelle di oggi, ci sarà anche Sara Simeoni. Si esibirà in una coreografia realizzata ad hoc per lei e che verrà valutata dalla Giuria in studio: il punteggio così ottenuto andrà a migliorare la posizione delle coppie in gara. Sara Simeoni non sarà il solo mito sportivo a scendere in pista, infatti, l’Auditorium rai del Foro Italico vedrà esibirsi in una coreografia speciale realizzata con i maestri di Ballando con le stelle anche Mister Zdeněk Zeman.

Gli assi nella manica di Milly Carlucci non sono terminati; a fare incursione in questa puntata anche Cristiano Malgioglio che a breve sarà in onda su Rai2 con il nuovo programma “Mi casa es tu casa”. Per omaggiare ancora una volta le giovani promesse della danza, si esibirà Brenda Gozzoli, figlia di Sara di Vaira, e campionessa mondiale under 12. Le coppie ancora in gara daranno il massimo per conquistare il pubblico a casa, ma anche la Giuria in studio capitanata da Carolyn Smith, per arrivare alla finalissima del 23 dicembre. E grande attesa per il ripescaggio. Vi ricordiamo infatti che Ballando con le stelle saluterà il pubblico con la finalissima il 23 dicembre 2022 ma prima i concorrenti che sono stati eliminati, avranno modo di scendere in pista di nuovo, e farsi giudicare per avere poi modo di riconquistare un posto in gara.