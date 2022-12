8 dicembre, Uomini e Donne oggi non va in onda: cosa vedremo su Canale 5

Cambia la programmazione di Canale 5 per l'8 dicembre 2022: oggi Uomini e Donne non va in onda

Cambia la programmazione di Canale 5 per il giorno dell’Immacolata. Anche questa volta Maria de Filippi sceglie di fermarsi, come succede sempre ai suoi programmi nei giorni “rossi” sul calendario. Possiamo quindi dirvi che oggi, 8 dicembre 2022, Uomini e Donne non andrà in onda. Il programma di Maria de Filippi che sta regalando un’altra stagione da record a Canale 5 con numeri pazzeschi, si ferma quindi in questa giornata di festa. E come succede di consueto, non sarà il solo programma a saltare. In pausa oggi anche Amici 22, un altro dei programmi di Maria de Filippi. Il talent di Canale 5 tra l’altro, saluterà il pubblico prima di Natale per poi tornare in onda solo dopo l’Epifania con tutti i protagonisti di Amici 22.

Ma torniamo alla programmazione di oggi, come cambia il pomeriggio di Canale 5 senza Uomini e Donne e Amici 22?

8 dicembre 2022: cosa vedremo oggi su Canale 5

La programmazione del mattino di Canale 5 resta invariata per cui andranno in onda sia Forum che Mattino 5 News. Si cambia invece nel pomeriggio. Alle 13,40 il pubblico potrà seguire come sempre una nuova puntata di Beautiful. La soap americana non si ferma. A seguire poi andrà in onda un nuovo episodio di Terra amara, soap turca amatissima dal pubblico di Canale 5. E al posto di Uomini e Donne, i telespettatori e le telespettatrici potranno seguire un film di Natale. Per l’8 dicembre, Mediaset ha scelto il film La magia del Natale. A seguire non andrà in onda il day time di Amici 22. Alle 16,31 con qualche minuti di anticipo andrà in onda il day time del Grande Fratello VIP. Seguiranno poi due episodi di Un altro domani. E alle 17,30 circa, come di consueto, il pubblico di Canale 5 potrà seguire l’informazione di Mediaset con la diretta di Pomeriggio 5.