Rosalinda Cannavò: “Ero una bambola di pezza con i miei 32 chili”

Rosalinda Cannavò a Oggi è un altro giorno parla dell'anoressia, dei 32 chili che le sembravano tantissimi

A Oggi è un altro giorno Rosalinda Cannavò bellissima perché serena e capace di brillare da sola e per come è davvero ma racconta: “Ero una bambola di pezza, non riuscivo nemmeno a camminare, non avevo l’energia di fare nulla”. Rosalinda Cannavò pesava 32 chili ma guardando le foto non si riconosce, perché quando soffriva di anoressia non era quella la Rosalinda che vedeva. Le avevano detto che aveva troppe forme sul suo corpo, ha iniziato a dimagrire, a non mangiare, senza rendersene conto, il suo obiettivo però era preciso; pesare sempre meno per raggiungere la perfezione. E’ un messaggio che ripete più volte, l’errore di pensare che la magrezza sia la perfezione, la vera bellezza, ma quella magrezza non arriva mai e 32 chili sembrano tantissimi. C’è una sorpresa per la Cannavò, c’è sua sorella in collegamento dalla meravigliosa Sicilia. Francesca lavora all’Autogrill, indossa la divisa e un sorriso bellissimo.

Rosalinda Cannavò parla dei disturbi alimentari che la stavano portando via

E’ Francesca a ricordare quando da Roma è tornata in Sicilia e l’hanno vista distrutta. “E’ stato un momento molto particolare perché lei vivendo fuori tante cose le avevamo percepite ma non capite fino in fondo e quando è scesa giù abbiamo visto una realtà molto difficile da affrontare. E’ una malattia molto difficile l’anoressia, è difficile l’approccio con una persona che soffre di disturbi alimentari. Io ho cercato un approccio diverso, con maggiore delicatezza ho cercato di tirarla fuori ma è stato un periodo turbolento per la nostra famiglia. Restando uniti e piano piano con il corso del tempo ce l’abbiamo fatta”.

Si emoziona Rosalinda Cannavò ascoltando il racconto che conosce bene ma ogni volta si commuove.“Io avevo una personalità del tutto diversa perché questa malattia ha la capacità di cambiarti, ed ero litigiosa e aggressiva”. Da quasi due anni la Cannavò è fidanzata con Andrea Zenga e sua sorella Francesca le augura di essere sempre serena in tutto. “C’è una piccola parte di Adua Del Vesco dentro di me perché non cancello nulla” conclude Rosalinda.