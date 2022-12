Selvaggia con Lorenzo ha sbagliato tutto: Mariotto spiega l’errore della Lucarelli

Ha una sua teoria Guillermo Mariotto e spiega come Selvaggia Lucarelli avrebbe dovuto comportarsi con Lorenzo Biagiarelli e perchè ha sbagliato

In una lunga intervista al Corriere della sera, a poche ore dalla finale di Ballando con le stelle 2022, Guillermo Mariotto torna a parlare di questa infuocata edizione. Mai come è successo quest’anno, lo show ( perchè a suo dire di show si è trattato) regalato dal programma di Rai 1, ha diviso il pubblico a casa. Il giudice di Ballando con le stelle ha spiegato che è stato quasi meglio di una partita di calcio e che per strada o al bar tutti avevano una idea. L’Italia divisa in due fazioni…Nella sua intervista ha anche parlato, come potrete immaginare, di quello che è successo con Selvaggia Lucarelli e ha spiegato come avrebbe gestito al suo posto la presenza di Lorenzo Biagiarelli.

Mariotto è sicuro di aver capito dove Selvaggia Lucarelli ha sbagliato

Mariotto ha pochi dubbi e pensa che la presenza di Lorenzo, sia stata gestita nel peggiore dei modi dalla Lucarelli, non se lo aspettava da lei. Il giudice ha quindi spiegato: “Per lei è stato il Cavallo di Troia. Non avrei mai immaginato che l’avrebbe gestita così, pensavo si sarebbe comportata in modo opposto perché sa come funzionano la tv e il pubblico. “

Mariotto ha anche una sua particolare tesi su come sarebbe dovuta andare: “Il conflitto di interessi andava gestito meglio, con più furbizia: doveva essere lei ad attaccare il suo fidanzato come una iena. Sarebbe stato più divertente e lui avrebbe proseguito la gara: diventava il martire, sarebbe stato pazzesco. Il pubblico per essere contro Selvaggia avrebbe salvato lui.“

E’ una tattica questa, collaudata a detta di Mariotto ed è anche il motivo per il quale lui dà zero ai concorrenti, in modo che se ne possa parlare e loro possano ribellarsi, cosa che non succederebbe se desse un 4. ” Io lo dico sempre a chi massacro: lo zero è un faro che vi illumina, arrabbiatevi pubblicamente ma siate felici perché la gente vi voterà perché mi odia” ha concluso Mariotto.