E’ sempre mezzogiorno si sposta in seconda serata: una scelta parecchio discutibile

Il 5 gennaio 2023 E' sempre mezzogiorno andrà in onda in seconda serata per un'assurda decisione di Rai 1

La Rai ha deciso di cambiare in modo molto significativo la programmazione dei giorni scorsi per raccontare in diretta la morte di Papa Benedetto XVI. Una decisione che ad esempio, ha portato i giornalisti del Tg1 a coprire con edizioni straordinarie quasi l’intera giornata del 31 dicembre ( con lo slittamento del programma di Amadeus L’anno che verrà di un’ora circa). Una decisione, quella di modificare così tanto la programmazione, che sta facendo parecchio discutere. Un po’ come anche la scelta di mandare in onda il 5 gennaio 2023 E’ sempre mezzogiorno in seconda serata. Il programma di Antonella Clerici, in onda in versione registrata, andrò in onda alle 23,30 domani. Il motivo si lega alla decisione di modificare per l’ennesima volta la programmazione di Rai 1 per seguire in diretta i funerali di Papa Benedetto. E fin qui nulla di eccezionale, anzi. E’ comprensibile pensare che stiamo parlando di un papa emerito, di un uomo che ha guidato la chiesa per anni. Di una figura storica ed è giusto pensare che la Rai racconti in diretta l’ultimo addio. Ma il funerale sarà trasmesso in diretta alle 8,30 e alle dodici tutto sarà finito da tempo. E allora perchè E’ sempre mezzogiorno non andrà in onda? Forse perchè qualcuno ha pensato che stare in allegria dopo una mattinata dedicata alla preghiera e al lutto, non era la cosa migliore. Scelte parecchio discutibili…Era quindi necessario registrare una puntata di E’ sempre mezzogiorno da mandare in onda alle 23,30?

Come cambia la programmazione di Rai 1 il 5 gennaio 2023

In questa ultima settimana le scelte di Rai 1 sono state più che singolari e domani, ci sarà una programmazione davvero alternativa. Alle 12 infatti, dopo la diretta del TG1 dedicata ai funerali di Raztinger, vedremo Il provinciale in replica, il programma di Federico Quaranta. E passi quindi la decisione di non mandare in onda E’ sempre mezzogiorno, ma perchè non spostare UnoMattina o Storie Italiane alle 12? E andare in onda in diretta con un programma di informazione? Misteri di Rai 1.