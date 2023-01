Si riaccende il sabato sera di Rai 1 con Tali e Quali 2023

Al via la seconda stagione di Tali e quali su Rai 1: dal 7 gennaio 2023 nel sabato sera

Dopo il grande successo di Tale e quale show, Carlo Conti torna di nuovo in prima serata su Rai 1 ma questa volta al sabato sera per riaccendere la sfida con Canale 5. Prende il via sabato 7 gennaio, a partire dalle 21.25, “Tali e Quali 2023”, il varietà di Rai 1, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che nel corso di cinque puntate darà spazio a imitatori dilettanti scelti tra quelli che hanno inviato i loro video al sito o alla redazione del programma. Padrone di casa, come sempre, Carlo Conti. Quest’anno la sfida con Maria de Filippi è diretta. E sarà molto interessante anche capire se il pubblico apprezzerà il programma di Carlo Conti o sceglierà di premiare C’è posta per te. Una bella sfida perchè i due programmi, sono due valide alternative per i telespettatori che passano il sabato sera a casa sul divano!

Tali e quali da stasera su Rai 1: le anticipazioni



Ma che cosa vedremo in questa nuova edizione di Tali e Quali? Il programma darà spazio ad artisti bravissimi quanto sconosciuti, vere eccellenze che vivranno l’emozione di calcare lo stesso palcoscenico dei “Big” che li hanno preceduti e di presentarsi davanti alla stessa giuria (Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e a due giudici speciali Alessia Marcuzzi e Teo Teocoli nei panni di Celentano) e di affrontare lo stesso meccanismo di voto.

Vedremo dunque sul palco degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma persone comuni tanto somiglianti ai cantanti che interpretano da arrivare in alcuni casi a identificarsi anche nel loro stile di vita, come nel caso del vincitore dell’edizione del 2022, Daniele Quartapelle. Per questi artisti “Tali e Quali” è la realizzazione di un sogno: “diventare” star della musica italiana e internazionale, sempre cantando rigorosamente dal vivo, davanti al grande pubblico di Rai Uno. L’obiettivo? Regalare emozioni e nello stesso tempo divertimento.

Ciascuna delle prime quattro puntate presenterà undici artisti diversi; tra di essi, segnaliamo la presenza fissa di due personaggi “che non si arrendono mai”: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, grandi dispensatori di risate e applausi.

La serata finale vedrà protagonisti in una grande sfida i primi due classificati delle prime puntate insieme ai migliori interpreti delle precedenti edizioni. In palio, il titolo di “Campione di Tali e Quali 2023”. In questo contesto i protagonisti proveranno anche “l’ebbrezza” di essere seguiti da un team di grandi professionisti: dai costumisti ai coreografi, dai truccatori ai parrucchieri, tutte personalità che hanno un ruolo fondamentale all’interno del varietà, così come i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. “Tali e Quali” è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taliequali e #taleequaleshow.