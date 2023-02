Soddisfatta Antonella Clerici racconta del suo fine settimana a Rapallo con Vittorio Garrone

Gran gioia e grandi soddisfazioni per Antonella Clerici che oggi ha confidato cosa ha fatto nel fine settimana. Inizia la puntata del 6 febbraio 2023 di E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici sempre entusiasta ma oggi lo è ancora di più, non si perde in chiacchiere e dice come ha passato il sabato e la domenica. Venerdì è andata in onda con The Voice Senior ma il programma è registrato, si è quindi goduta un lungo fine settimana e ha scelto di rilassarsi a Rapallo. Con la conduttrice ovviamente c’era anche il suo compagno, Vittorio Garrone. Sul suo profilo social non fa mancare lo scatto, il selfie di coppia caratterizzato sempre da grandi sorrisi. “Oggi relax e mare con il gelato della mia gioventù” ha confidato ieri e oggi in diretta su Rai 1 al suo pubblico Antonella Clerici non si è smentita.

Antonella Clerici felice per il successo e la visita a Rapallo

Canticchia la sigla di E’ sempre mezzogiorno. Saluta tutti: io sono andata un po’ al mare nella mia adorata Rapallo, ho passato una giornata di relax meritata dopo i successi di The Voice Senior. La conduttrice è davvero al settimo cielo, inutile dire che E’ sempre mezzogiorno viaggia ogni giorni su ascolti altissimi, molto più di quelli sperati e previsti. In più The Voice Senior continua a darle soddisfazioni incredibili. Nonostante la scorsa settimana Antonella Clerici e il suo programma in prima serata sono andati in onda due volte, mercoledì e venerdì e nonostante l’assenza della precedente settimana, il pubblico non l’ha tradita. I telespettatori la seguono in ogni caso e continua ad aumentare apprezzando la sua conduzione, la scelta del programma e dei concorrenti, ovviamente più di tutto la scelta dei coach.

Antonella Clerici ringrazia e il suo dire che la giornata o il fine settimana rilassante a Rapallo l’ha meritato tutto dice davvero tutto. Questa settimana The Voice Senior non andrà in onda, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno come anti altri colleghi invita tutti a seguire a Amadeus e a fare ancora una volta l tifo per il suo festival. Iniziano una settimana speciale anche per E’ sempre mezzogiorno tra ricette e ricordi sanremesi.