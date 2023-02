Diaco da BellaMA’ lancia un appello a Blanco ma non viene ascoltato: “E’ stato uno shock”

Da BellaMa' Pierluigi Diaco lancia un appello a Blanco ma il cantante non lo ascolta

Crescono gli ascolti anche di BellaMa‘ grazie a Sanremo e il programma di Pierluigi Diaco racconta il Festival e quello che è successo sul palco dell’Ariston. Essendo un programma che si rivolge ai giovani, chiaramente BellaMa’ ha dato spazio al caso Blanco. Ed è stato lo stesso Diaco a voler dire qualcosa, dopo quello che il cantante di Brividi, ha fatto sul palco dell’Ariston. Non sarebbe stato Diaco se non avesse fatto la sua predica, questo è parecchio chiaro. Ma va detto che prima di BellaMa’, in diretta a Ore 14, c’erano stati commenti molto molto più duri contro Blanco, come quelli della dottoressa Roberta Bruzzone…

Le parole di Diaco su Blanco e il suo appello

Il conduttore di BellaMa’ quindi, dopo aver mostrato quello che era successo nella prima serata del Festival, ha deciso di lanciare un appello a Blanco. E ha detto: “Mi rivolgo direttamente a Blanco che è un ragazzo molto complesso, che ha un grandissimo talento e l’ha dimostrato in più occasioni. Nessuno più di me può capire cosa significa essere destinatario di un’attenzione mediatica in cui tutti puntano il ditino. ” E poi: “Quindi caro Blanco capisco il tuo stato d’animo e comprendo che sarà molto difficile gestire tutto questo dal punto di vista comunicativo. Ieri sera il Festival si è aperto con il Presidente della Repubblica con un clima rassicurante. Proprio perché il clima era quello è sembrata stonata la tua esecuzione. Nessuno più di me può capire quanto sia difficile governare la rabbia e i nervi. Io mi aspetto delle tue scuse.“

L’appello è proseguito: “Però io mi auguro che le tue scuse arrivino questa sera sul palco del Teatro Ariston. Faresti un gran gesto a chiedere ad Amadeus di accedere su quel palco senza cantare, rivolgendoti al pubblico e chiedere scusa. Perché dietro una scena c’è del lavoro. C’è chi lavora, gli attrezzisti, i macchinisti. Tutta la produzione che lavora dietro una macchina come Sanremo. Poi gli artisti che vengono dopo che si sono ritrovati la tua distruzione sul palco. Costruire è più importante che distruggere. Costruire significa anche chiedere scusa.”

E ancora: “Fallo pubblicamente e salendo su quel palco. Questa brutta vicenda ti sarà perdonata se tu guardando negli occhi gli spettatori chiederai scusa.“

Il conduttore di BellaMa’ ha poi concluso: “I tecnici della Rai sono i migliori in assoluto. Quella che ha fatto è una mancanza di rispetto alle figure professionali. Non basta come scusa un post social, serve rivolgersi alla platea che ieri sera è rimasta sconvolta. Per questo dico che dovrebbe scusarsi al Teatro Ariston. […] Per chi sta a casa è stato uno shock!”.