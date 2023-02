Fioretta Mari sulla morte della madre: “Purtroppo l’ho persa male”

Fioretta Mari su sua madre: "Purtroppo l'ho persa male", il dolore resta forte

Fioretta Mari ha iniziato a recitare a tre anni con sua madre, la sua è una famiglia di artisti. La madre l’ha partorita in un quarto d’ora mentre sul palco e recitava il ruolo di Fioretta, la sua vita non poteva essere che in teatro. Fioretta Mari ha raccontato più volte dei dolori della sua vita, ricordando sua madre pensa che è stata amica e collega e non solo mamma: “Purtroppo l’ho persa male”. La madre di Fioretta Mari è morta in scena, a teatro, tra il primo e il secondo atto, al Sistina, dove recitava con Nino Manfredi. Mentre lo dice la voce si incrina, le lacrime arrivano agli occhi ma si fa forza, non piange, anche se dopo tanti anni quel dolore è sempre troppo forte. Fioretta Mari a Verissimo racconta che Garinei in camerino le chiese se dovevano andare avanti e proseguire con il secondo atto, portare a termine lo spettacolo. Fioretta Mari rispose che sua madre l’avrebbe fatto, così è tornata in scena ma ha poi capito che è stata una follia, una scelta che l’ha distrutta.

Fioretta Mari a Verissimo, la morte di sua madre

“Mia mamma l’avrebbe fatto…” ma poi in scena era come impazzita. “Mi fermavo e chiedevo ‘mamma hai sentito, come l’ho fatta questa battuta?’”. Poi è stata ferma per 5 anni, era stato tutto troppo forte, aveva preteso troppo da se stessa. La morte di un genitore è sempre un evento traumatico, troppo doloroso, per questi dice “l’ho persa male”. Forse in quel momento non si è lasciata andare al dolore, ha pensato a cosa avrebbe fatto o voluto sua madre.

Al suo posto sua madre avrebbe recitato, l’ha fatto per lei. In sala c’era il pubblico che aspettava il secondo atto e bisognava andare avanti, la scelta è stata di Fioretta Mari ma poi ne ha pagato le conseguenze.

Cinque anni senza andare in scena, non voleva più saperne di recitare, poi l’hanno riportata sul palco, ma senza sua madre è stato tutto più difficile.