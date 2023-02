Leo Gassmann parla della mamma e del papà: Alessandro Gassmann e Sabrina Knafliz

Leo Gassmann a Verissimo, la sua dolcezza nel parlare dei genitori

Leo Gassmann ospite oggi 25 febbraio 2023 a Verissimo racconta della sua musica, della sua passione anche per il teatro, del cognome che porta, che non è poi così ingombrante per lui. Non lo è perché la mamma e il papà di Leo Gassmann sono stati bravissimi a tenerlo fuori da certe paure. Lui è la terza generazione dei Gassmann “che provano a fare arte” e i suoi genitori sono Alessandro Gassmann e Sabrina Knafliz. Parla di loro, ammira più di tutto il sorriso e la dolcezza della mamma: “Mamma devo dire che mi ha trasmesso nella vita l’equilibrio, la dolcezza, la delicatezza nell’affrontare le situazioni e anche la pazienza ed è una persona che mi ha insegnato veramente a sorridere. E’ sempre stata con me, ha sacrificato tanto nella vita per farmi crescere bene e farmi crescere con il sorriso e non smetterò mai di ringraziarla perché se sono la persona che sono oggi lo devo a lei, a papà e alle persone che mi hanno amato in questo mio percorso di vita”. Alessandro e Sabrina sono i suoi primi fan scatenati ma anche Leo Gassmann è il loro primo fan.

Leo Gassman a Verissimo

“Papà solitamente è molto contenuto, è sempre stato molto contenuto, però a Sanremo devo dire che è impazzito, gli piaceva un sacco il brano è ed era tanto fiero di me e mi fa tanto piacere insomma, che comunque io riesca a rendere fieri anche i miei genitori che insomma hanno sempre creduto in me. Poi insomma, è bello quando qualcuno, un genitore appunto, la persona a cui vuoi così tanto bene ti dimostra di essere felice dei tuoi obiettivi”.

Leo Gassmann e i suoi genitori sono una squadra: “Le famiglie sono delle squadre ed è bene supportarsi a vicenda. Io sono il primo fan di papà, sono il primo fan di mamma e ci sosteniamo a vicenda”.

Leo confida anche altro, che quando sono a casa non parlano mai di lavoro, che sono una famiglia come tante altre, normalissima: “Soltanto che abbiamo questa passione per l’arte, per la musica e per la recitazione e ci sosteniamo a vicenda, tutto qua”.

Alessandro e Sabrina stanno insieme da 24 anni, un amore bellissimo: “Loro sono fantastici perché comunque si completano a vicenda ed è l’amore immenso che io ho vissuto per tutta la mia vita. Anche in casa c’è un grande rispetto, un grande amore, una grande stima reciproca e io sogno un amore come quello dei miei genitori perché quando li vedo insieme sono felice”. Leo è single, ha tre cuori ma è single!