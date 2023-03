Carol Alt: Senna l’amore più grande ma scoprì in tv della sua morte

Carol Alt piange ancora per Senna, è stato l'amore della sua vita, seppe della morte guardando la tv

E’ un dolore ancora forte per Carol Alt la morte di Ayrton Senna. Era giovanissima, stavano insieme da 4 anni ma lei era sposata, anche se pensava che presto avrebbe lasciato suo marito. Una storia d’amore che non ha avuto un lieto fine e purtroppo Carol Alt e Senna non hanno vissuto nemmeno i loro anni insieme alla luce del sole, anche questo è un dolore che la celebre modella degli anni Ottanta si porta dietro. Suo marito sapeva che aveva una relazione con il pilota, doveva solo trovare il coraggio per lasciarlo, per cambiare vita. Carol Alt sognava un futuro con lui, lo conferma a Verissimo a distanza di tanti anni. Ayrton Senna è morto a soli 34 anni per la sua passione più grande, la Formula 1. E’ terribile il modo in cui

Carol venne a sapere che l’uomo che amava era morto.

Carol Alt e il marito erano insieme e stavano guardando la tv. Lei era a casa con suo marito, le notizie riportavano la morte di Senna. Carol Alt ha pensato che fosse solo uno scherzo di cattivo gusto, non poteva crederci. Poi ha visto le date, il marito l’ha guardata, il telefono ha iniziato a squillare. Carol non rispose, in quel momento disse tutto a suo marito, gli confermò che amava Senna ma lui non c’era più.

A Silvia Toffanin racconta che il pilota le diceva sempre che non aveva molto tempo e che lei doveva decidersi se lasciare il marito e vivere il loro amore. Un rimpianto immenso che ancora fa male. E’ ancora difficile oggi per Carol parlare di Senna. Dalla sua morte lei è cambiata, dalla felicità è diventata una donna dura. E’ l’uomo che ha amato più di tutti, non lo dimenticherà mai.

Da quel momento in poi ha iniziato a lavorato così tanto da non pensare più a nulla, non poteva pensare. Aveva smesso di sognare, non aveva più una scelta da fare, una vita diversa, il futuro che sognava. Era sposata da 10 anni, per lei nonostante tutto era difficile lasciare suo marito.