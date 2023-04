Ci vuole un fiore andrà in onda, Gabbani parla del lutto di Vecchioni

La seconda puntata di Ci vuole un fiore andrà regolarmente in onda domani su Rai 1: le parole di Gabbani

Alla fine la decisione della Rai sembra essere arrivata. Come era stato annunciato nel pomeriggio del 19 aprile, la seconda puntata di Ci vuole un fiore non sarà cancellata. Francesco Gabbani andrà in onda con il secondo e ultimo appuntamento del suo programma. E dai social, ribadisce che si tratta di una puntata registrata, durante la quale vedremo in onda anche Roberto Vecchioni. Per questo motivo, senza voler mancare di rispetto a nessuno, e in pieno cordoglio per il lutto che il cantautore ha subito, sarà mostrata anche la parte in cui Vecchioni è intervenuto e sarà specificato che si tratta di un contributo registrato in precedenza.

Ci vuole un fiore si farà: le parole di Francesco Gabbani sui social

Pochi minuti fa Francesco Gabbani ha quindi deciso di scrivere sui social quello che succederà domani sera su Rai 1: “Venerdì sera all’interno di “Ci Vuole un Fiore” andrà in onda un contributo con il Professor Roberto Vecchioni registrato precedentemente la messa in onda. Un contributo prezioso con cui il Professore ci sprona, attraverso le sue canzoni e un dialogo, ad avere speranza e a credere in noi stessi“. E poi ha aggiunto: “È difficile trovare le parole giuste per esprimere il dolore per una così grave perdita ma ci tengo a manifestare a Roberto Vecchioni e alla sua famiglia tutta la mia vicinanza“.

Tantissimi i commenti arrivati per Gabbani e per la sua gentilezza ma soprattutto per Roberto Vecchioni. E’ stato proprio il cantautore a postare sui social la notizia della prematura morte di suo figlio. Una notizia drammatica. Ha chiesto rispetto e silenzio per questo lutto e così tutti stanno cercando di rispondere alla richiesta di Vecchioni, con grande dolore nel cuore.

Ricordiamo che ieri appunto, era trapelata la notizia, secondo la quale la Rai aveva deciso di sospendere la seconda puntata di Ci vuole un fiore, proprio nel rispetto del lutto di Vecchioni. Poi la decisione in serata: si andrà in onda lo stesso.