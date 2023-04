A Uomini e Donne Aurora ancora nel mirino di tutti e Gianni non ci sta: “Ti querelo”

Aurora fa infuriare Gianni Sperti che minaccia di querelarla : ecco che cosa è successo oggi a Uomini e Donne

Oggi abbiamo visto il duro scontro, l’ennesimo, tra Aurora e gran parte dei protagonisti di Uomini e Donne. Al centro degli attacchi appunto, nuovamente la dama romana che ha litigato, niente poco di meno che, con Armando. Ma non solo. Le discussioni infatti erano iniziare con Gianni Sperti. L’opinionista di Uomini e Donne aveva sottolineato che da quando Aurora è tornata nel programma, ha iniziato nuovamente a ricevere attacchi di account anonimi sui social, e questa non può essere una coincidenza. Aurora si è difesa dicendo che non è assolutamente vero, visto che lavora tutto il giorno e non torna a casa con il pensiero di andare sui social a scrivere o a leggere quello che viene detto. Tra l’altro, fa notare a Gianni, che spesso sono tutti dalla sua parte e che lei invece, è nel mirino degli attacchi del pubblico, per il poco che legge. Aurora ha fatto notare che è stata lei a essere bersagliata nel corso degli anni, e ricorda di aver subito diversi attacchi. Di esser stata offesa e bullizzata. Ecco, questa parola ha scatenato la reazione di Gianni Sperti, che proprio non ha nessuna intenzione di sentirsi chiamato bullo, appunto.

A Uomini e Donne l’ira funesta di Gianni contro Aurora

Gianni non ha proprio gradito le parole di Aurora anche se la Tropea aveva generalizzato, dicendo che tutti avevano avuto in quello studio un atteggiamento molto pesante nei suoi confronti ( lei comunque in quello studio è tornata, nonostante si sia sentita una bulla). Gianni comunque non ha voluto ascoltare le ragioni di Aurora e ha sbottato: “Smettila di usare queste parole acchiappa applausi. Non sto scherzando. Saresti la 21esima che denuncio” . L’opinionista ha invitato Aurora a smetterla perchè davvero, è pronta ad andare per vie legali.

Armando ancora contro Aurora

Armando si è messo poi in mezzo, tornando a parlare di Aurora e ha ribadito che la donna è nello studio di Uomini e Donne solo per farsi vedere e non cerca in nessun modo l’amore. Tanto che, contatterebbe le ragazze e altre ex protagoniste del programma, per chiedere non si sa che cosa. Anche in questo caso i toni si sono alzati e le accuse non sono mancate ma non si è concluso praticamente nulla visto che le accuse sono da sempre le medesime.