Giuseppe Giofrè emozionato: “Mi fa soffrire non vedere invecchiare i miei genitori”

Giuseppe Giofrè emozionato a Verissimo per i suoi genitori spiega cosa lo fa soffrire

Giuseppe Giofrè in collegamento dallo studio di Amici a quello di Verissimo è in lacrime dopo aver visto la sorpresa di Silvia Toffanin. Sono i messaggi dei suoi genitori ad averlo commosso, non è abituato a sentire dire soprattutto dal padre quel “ti voglio bene” che lo emoziona, parole così affettuose che lo fanno piangere. “Grazie, è così bello, mamma e papà non si sono mai aperti così”. Il giudice di questa edizione di Amici lo ricordano in tanti vincitore dell’edizione del 2012; la sua carriera è stata un crescendo di lavoro e di soddisfazioni. Non è un periodo semplice questo per Giuseppe Giofrè e le emozioni si raddoppiano: “Vedere così papà è stato una sorpresa grandissima… Questo per me è tantissimo e oggi per me può finire qui”. Non vede spesso la sua famiglia e anche questo oggi gli fa male. Giuseppe Giofrè riesce a dire in tv a Verissimo quello che non ha mai detto alla madre e al padre.

Giuseppe Giofrè a Verissimo emozionato per la sua famiglia

“Mi dispiace di non vedere invecchiare i miei genitori. Torno in Italia e vedo una ruga in più a mamma e capisco di aver perso un pezzo di vita di mia mamma. E lo stesso vale per il mio papà” e sono confidenze che toccano l’anima, che riguardano molti figli, ma Giofrè ha l’occasione di dirlo e lo fa, emozionato. E’ una vera sofferenza per lui ma c’è altro e lo racconta.

“L’altra cosa che mi fa soffrire è di non vedere crescere i miei nipoti, di non riuscire a godermeli. Per fortuna quest’anno sono riuscito, per la prima volta, a tenere in braccio il mio nipotino più piccolo Enea, quando aveva due mesi. Con i miei nipotini più grandi, Mattia e Swami, non ci ero riuscito” è il prezzo che ha pagato e continua a pagare per la sua passione più grande, per la danza.

I suoi genitori hanno per il ballerino parole bellissimi ma Giuseppe Giofrè non è da meno, di certo anche la sua mamma e il suo papà, Chiara e Alessandro, oggi si saranno emozionati guardandolo in tv.