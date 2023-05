Antonella Clerici: “Non dirò mai il nome del cantante” ma nessuno ha voluto fare Sanremo con lei

Antonella Clerici si toglie qualche sassolino dalla scarpa e torna al suo sanremo del 2010, al comportamento di qualcuno

Tredici anni di silenzio e Antonella Clerici dal lontano Sanremo del 2010 ancora non parla, non dice il nome del cantante che non volle partecipare al festival perché c’era lei alla conduzione. Oggi però nella puntata di E’ sempre mezzogiorno la Clerici si è tolta qualche sassolino dalla scarpa perché se della storia del cantante del sugo aveva già parlato, non aveva mai detto che nessuno ha voluto presentare il festival di Sanremo con lei. Antonella Clerici non ha scelto di presentare da sola la kermesse canora ma sembra sia stata una conseguenza dopo i vari no. Non ha mai fatto polemica e continua a non farne ma oggi la padrona di casa di E’ sempre mezzogiorno ha voluto chiarire un po’ di cose. Nel difendere Benedetta Rossi dagli attacchi di chi guarda i piatti e le ricette della famosa food blogger dall’alto ha confidato che lei conosce bene quei commenti, li ha vissuti sulla sua pelle e continua a viverli. La Clerici è però più forte, ha le spalle larghe, tutta l’esperienza e la professionalità possibili, forte di tutti i suoi successivi televisivi, ben più sicura di Benedetta Rossi.

Antonella Clerici: da sola a Sanremo ma non è stata una sua scelta

E’ davvero triste che un cantante abbia detto di no a Sanremo 2010 perché a condurre c’era Antonella Clerici che “sa troppo di sugo”. La conduttrice non dirà mai chi è l’artista che ha risposto in questo modo. E’ ancora più assurdo scoprire che era sola sul palco dell’Ariston perché per una serie di motivi nessuno ha voluto farlo con lei.

Ed ecco un altro dei motivi per cui la Clerici non ha molti amici in tv, sono collaboratori, pochissimi quelli con cui condivide anche la vita privata. Lei può però permettersi a distanza di anni di raccontare anche questi retroscena, senza fare polemica ma semplicemente per dare il suo sostegno a Benedetta Rossi che in questo momento è in difficoltà.