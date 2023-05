Confidenze tra Antonella Clerici e Caterina Balivo: “La mia famiglia è molto faticosa, i mulini non esistono”

Confidenze importanti sulle rispettive famiglie per Antonella Clerici e Caterina Balivo. Non è mai come sembra

Confidenze importanti oggi sull’altalena di E’ sempre mezzogiorno per Antonella Clerici e Caterina Balivo. La conduttrice napoletana non ha nascosto quanto sia faticosa la sua famiglia e la Clerici ha aggiunto altro anche sulla sua famiglia. Entrambe hanno in comune famiglie allargate per niente semplici da gestire. Caterina Balivo ha più volte parlato della scelta fatta durante il covid di lasciare la conduzione di Vieni da me per esigenze che riguardavano suo marito, i figli.

Per la prima volta anche la padrona di casa di E’ sempre mezzogiorno svela che la sua vita non è come il bosco incantato, non è una favola. “I mulini non esistono” dice la Balivo citando a metà la frase che tutti conosciamo, quella sulla famiglia del Mulino Bianco, quella che si vede nelle pubblicità, quella perfetta che però non corrisponde alla realtà, nemmeno alla realtà di Antonella Clerici e Caterina Balivo.

Caterina Balivo felice dopo avere superato qualche tempesta

E’ sempre così allegra ma ricordiamo le lacrime di Caterina Balivo, il terrore all’inizio della pandemia, quando era in diretta con Vieni da me ogni pomeriggio sulla Rai. Era terrorizzata dal contagio, se le capitava di portare le mani al viso il panico era evidente. Scelse di andare via per salvare il suo matrimonio. L’ha confidato solo dopo che Guido Maria Brera aveva più paura di lei del covid, che era andato via di casa per evitare un eventuale contagio.

Caterina Balivo E’ sempre mezzogiorno

Caterina Balivo la sua priorità è stata la famiglia

Antonella Clerici apprezza la scelta che la sua ospite di oggi e collega ha fatto in passato: “Ti sei data delle priorità e questo è molto bello se sei soddisfatta della tua famiglia”.

In questi anni ti dico che forse la parola a cui sono più affezionata è opportunità. L’opportunità di portare la tua nave in porto facendoti un po’ trascinare dal vento che alcune volte può essere contro di te, alcune volte invece è a favore. Però secondo me se tu poi hai un obiettivo quella nave la porti e sei felice anche se hai superato qualche tempesta. E’ molto faticosa la mia famiglia.

Antonella Clerici annuisce, è del tutto d’accordo con le parole della Balivo che prosegue parlando dei mulini e del vento.

Diciamo che i mulini non esistono però esiste il vento che ti può aiutare e tu secondo me ogni tanto devi seguire il vento perché se vai contro quel vento potresti veramente farti male.

Sono le parole di Caterina ma del tutto condivise da Antonella Clerici che conferma, anche la sua famiglia è faticosa, non è mai semplice, non esistono le famiglie senza problemi, quelle che appaiono perfette. La realtà è ben altra cosa e per essere felici bisogna impegnarsi tanto.