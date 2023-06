Danny Quinn dal quarto piano per amore: “Ringrazio di essere vivo”

Danny Quinn confessa che si è lanciato dal quarto piano per amore ma non era amore

Danny Quinn si è buttato dal quarto piano di un palazzo per amore, una dimostrazione d’amore assurda ma nello studio di Oggi è un altro giorno aggiunge anche che è stata una follia, che quello non era amore. Ben più di una follia, non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo ma ripetiamolo più volte.

“Che vuol dire innamorarsi?” E’ la domanda di Serena Bortone al suo ospite di oggi 5 giugno 2023. Danny Quinn che risponde: “Vuol dire perdere la testa e non capire più niente”. E Danny Quinn ammette di averla persa due volte la testa ma anche che quello non è amore perché l’amore vero è un’altra cosa.

Danny Quinn si è buttato da un palazzo, sotto c’era la piscina

Con o senza piscina resta un’azione a dir poco folle. Ovvio che se non ci fosse stata la piscina sarebbe stato un suicidio ma oggi il figlio del grande Anthony Quinn ringrazia di essere vivo. Quattro piani e una piscina che definisce “abbastanza piccola”.

Serena Bortone chiede dettagli su quel tuffo dal quarto piano

La conduttrice sorride, non riesce a credere alle sue orecchie ma soprattutto che lei non l’abbia fermato, che bella ragazza abbia lasciato che si lanciasse di sotto. Anthony per questo dice che quella ragazza quel giorno a Los Angeles non lo amava e che dopo quel tuffo, quel lancio, quella follia gli è passata, ha capito ma poteva anche essere molto tardi.

Una storia d’amore ben diversa con sua moglie Nancy

Danny Quinn e la moglie Nancy il giorno delle nozze

No questo è amore, è un’altra questione, uno fa una famiglia. Ho scelto proprio lei per affinità perché uno sente quando è così e si sente proprio a suo agio, è una questione energetica ti senti a tuo agio con questa persona e questo rapporto può crescere, può espandersi e c’è connessione.

Non c’è solo l’amore per Nancy nella vita di Anthony Quinn ma anche l’amore per la loro bambina, per Luna che ha 5 anni e che lo fa emozionare, una figlia che ha avuto in età adulta, che ha desiderato per la prima volta.

Con la sua attuale moglie non è il primo matrimonio, è stato sposato anche a 27 anni ma le nozze sono durate solo due anni ed è una cosa che dimentica spesso, la ricorda solo quando glielo chiedono. Non era preparato ad avere una famiglia, non era preparato ad avere figli, per questo lasciò la sua prima moglie, lei li voleva. Non era amore?