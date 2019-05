Mila Suarez denuncia Francesca de Andrè e dice no al bullismo

Si è presa una pausa dai social per qualche ora ma adesso che è tornata, Mila Suarez ha deciso di spiegare a tutte le persone che la seguono quello che vuole fare nei confronti di Francesca de Andrè. Vedendo le immagini dall’esterno, probabilmente Mila si sarà resa conto di quello che è successo, di come molti spettatori del GF 16 abbiano parlato di bullismo e non solo, viste alcune delle frasi e degli atteggiamenti di Francesca de Andrè, e ha deciso di affidarsi ai suoi avvocati per risolvere la questione.

GRANDE FRATELLO 16 NEWS: MILA SUAREZ DENUNCIA FRANCESCA DE ANDRE’

Nelle sue ultime stories su Instagram, la Suarez, ha quindi spiegato quello che vuole fare nei confronti di Francesca de Andrè, arrivando a parlare di denunce, appunto.

“Buonasera a tutti, scusatemi siete davvero in tanti a scrivermi in questi giorni. Vi chiedo scusa per la mia assenza ma non sto bene a livello morale e psicologico, dunque oggi ho affrontato una lunga giornata insieme ai miei avvocati per informarmi sul da farsi di tutto questo maltrattamento”.

Mentre Mila era in casa, anche la sua migliore amica aveva raccontato di essersi rivolta agli avvocati ma di aver saputo che solo la stessa Mila avrebbe potuto fare una denuncia vera e propria. E a quanto pare, la Suarez, vuole reagire.

E ha così concluso:

“Il bullismo non è uno scherzo. Il bullismo è una cosa seria. E come il bullismo, mi sono stati accreditati altri reati come il razzismo, diffamazione e mobbing. Tutti reati penali che nella vita reale vanno denunciati, il gioco è bello quando dura poco!”.

Immaginiamo che nella puntata di lunedì del Grande Fratello 16, per la gioia delle nostre orecchie, Francesca de Andrè e Mila Suarez saranno protagoniste di un confronto. Non vediamo sicuramente l’ora di gustarci questo faccia a faccia.