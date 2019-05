La serata da incubo di Francesca de Andrè: il pubblico però non la perdona e sta dalla parte di Iva Zanicchi

Non è stata una bella serata quella che Francesca de Andrè ha vissuto e, nonostante lei nella casa non sia stata proprio un agnellino, non si augura di certo di soffrire senza poter avere di fronte la persona che provoca il tuo malessere. Il pubblico a casa però, nel corso della puntata del Grande Fratello 16 in onda ieri, non ha molto gradito quello che è successo in diretta.

LA SERATA DA INCUBO DI FRANCESCA DE ANDRE’ : DISPERAZIONE, LACRIME NON BASTANO AL PUBBLICO CHE NON LE CREDE

Non ha gradito i modi: oltre 1 ora di spazio dedicato alla vicenda, con una Francesca de Andrè letteralmente fuori controllo, con sua sorella che continuava a dirle “Giorgio non va bene, qui c’è Gennaro che ti ama” come se si stesse parlando di un vestito da cambiare…Non ha gradito la reazione di Francesca de Andrè, spropositata come al suo solito. In particolare nella diretta in onda su Mediaset Extra, la ragazza non ha usato belle parole nei confronti di quello che dovrebbe essere l’uomo che ama. Non ha gradito il modo di chi ha gestito tutta questa situazione. La scorsa settimana la d’Urso e tutti gli altri con i loro video, hanno insinuato che tra la De Andrè e Gennaro ci fosse qualcosa e poi, ieri sera, leggendo il messaggio di Giorgio che parlava di sbagli da entrambe le parti, non si capacitavano del perchè. Non ha gradito la modalità scelta del racconto: le prime foto di Roxy e Giorgio sono state mostrate senza nessun ritegno. Questa volta invece le foto della ragazza in questione ( che secondo Francesca è una cugina di Giorgio) non sono state mostrate per privacy e non è stato fatto il suo nome per privacy. Bene ma non benissimo come si suol dire. Un brutto momento di televisione che, in un reality che dovrebbe regalare più che altro momento divertenti ed emozionanti, ha stonato totalmente.

Ci ha pensato per fortuna Iva Zanicchi a riportare le cose per quello che erano facendo notare alla de Andrè che lei, tutto questo grande amore, non lo ha fatto trasparire, almeno non lo ha fatto arrivare al pubblico a casa che non le crede di fronte a queste reazioni spropositate. Peccato però che quando qualcuno cerchi di dire un pensiero diverso da quello di chi gestisce il baraccone, non ci sia mai spazio o tempo.

Giorgio ha deciso di porre fine alla storia con Francesca, ma la nostra @carmelitadurso ha qualcosa di importante da dirle…#GF16 pic.twitter.com/hnhDGibBxs — Grande Fratello (@GrandeFratello) May 20, 2019

E alla De Andrè è stato risparmiato l’ingresso in casa di Mila Suarez ma il pubblico non molla. E non è bastata tutta la manfrina della ragazza tradita e sofferente, i telespettatori non possono far finta di non vedere le reazioni, assolutamente ingiustificate della ragazza. In casa, c’è un esempio totalmente opposto. C’è una ragazza che è stata abbandonata dalla madre, che è stata massacrata di botte dal padre, che è stata in istituto per anni eppure affronta le situazioni in maniera completamente diversa. Forse, per aiutare Francesca, non bisognerebbe continuare a giustificare le sue reazioni ma farle capire che sta sbagliando, che deve cambiare modalità. Nella sua vita privata potrà fare di tutto ma in televisione forse, dovrebbe essere limitata.

Che stia soffrendo è lecito, non è bello vedere quelle foto prima, e sentire quelle parole dopo. Ma se davvero avesse voluto reagire in modo diverso, avrebbe sempre potuto lasciare la casa, visto che il Grande Fratello non è la vita reale.