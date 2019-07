The Masked Singer, nuovo particolare talent di Rai 1: Milly Carlucci alla conduzione

Su Rai 1 arriverà molto presto un nuovo talent show. Si tratta di The Masked Singer, un talent già molto noto in Germania e in America ma del tutto diverso rispetto a quelli che siamo abituati a vedere nella nostra Italia. La particolarità di The Masked Singer, come annuncia già il titolo, è il fatto che il talento canoro che, tra l’altro, è un personaggio famoso, si presenta di fronte alla giuria in maschera. Grazie al costume, per la giuria non sarà semplice capire chi è il personaggio che si esibisce. Inoltre, il talento, non verrà presentato al giurato con il suo nome, ovviamente, ma sarà presentato con il nome del costume.

Per Milly Carlucci quindi una nuova avventura nel prime time di Rai 1, vedremo come se la caverà lontana dalla pista di Ballando con le stelle.

The Masked Singer, arriva la novità tra i talent show: quando andrà in onda su Rai 1

Una vera e propria novità tra tutti i vari talent show che conosciamo oramai da anni. Come scrive Davide Maggio, la conduzione di The Masked Singer sarà affidata a Milly Carlucci e la messa in onda è prevista già per il prossimo gennaio 2020, chiaramente in prima serata su Rai 1. Non c’è ancora una data ufficiale ma molto presto si avranno sicuramente molti altri dettagli al riguardo. Quel che è certo è che in altri paesi, questo talent show del tutto particolare sta avendo molto successo. Da poche settimane The Masked Singer è sbarcato in Germania ottenendo grande successo. In America, invece, è già tutto pronto per la nuova e attesissima stagione. Questo nuovo talent show avrà la stessa fortuna pure in Italia? Lo scopriremo molto presto.

The Masked Singer: chi saranno i personaggi famosi ad esibirsi sotto ai costumi nel nuovo talent show di Rai 1?

E la curiosità cresce soprattutto perché si vogliono conoscere i nomi dei personaggi famosi che si esibiranno a The Masked Singer. Probabilmente però i volti dei talenti si avranno solo dopo la partecipazione al programma in quanto si presenteranno alla giuria con delle maschere anche piuttosto ingombranti. Molto spesso, nemmeno lo staff presente nel backstage sa chi c’è sotto i costumi. Il mistero, infatti, verrà svelato solo quando il talento verrà eliminato da The Masked Singer.

Curiosi di vedere questo nuovo talent show?