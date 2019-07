90 giorni per innamorarsi e poi…Nicole e Azan si sono sposati? Stanno ancora insieme?

Va in onda in questi giorno, dopo il grande successo di 90 giorni per innamorarsi, quello che possiamo considerare un sequel, il gran finale. 90 giorni per innamorarsi e poi… in onda su Real Time, ci racconta come sono finite alcune delle storie dei protagonisti del programma. Chi segue lo show americano conosce bene la coppia di cui vi stiamo per parlare. Azan e Nicole infatti sono stati protagonisti di diverse edizioni del programma e la loro è una delle storie più complicate di 90 giorni per innamorarsi, per diversi motivi. Da un lato la caparbietà di Nicole che ha lottato contro la famiglia, ha mentito ai suoi genitori, dall’altro la tenacia di Azan che ha saputo farsi sempre perdonare dalla sua fidanzata complice anche la grande distanza. Lui vive in Marocco, lei negli Stati Uniti…E mentre in Italia, su Real Time, va in onda il gran finale, negli Usa proprio in queste calde sere di luglio, è andata in onda la reunion che ha visto protagonisti alcuni dei volti noti del programma, tra i quali anche Nicole e Azan. Curiosi di sapere come è finita tra i due? Curiosi di sapere se alla fine si sono sposati, se stanno ancora insieme?

Come potete vedere dal profilo social di Nicole, un matrimonio in famiglia c’è stato ma è quello di sua sorella. Per il momento sembra proprio che lei e Azan non si siano sposati. L’ultima foto del ragazzo sui social risale a maggio, che cosa è successo dopo, tra i due le cose sono andate male?

90 GIORNI PER INNAMORARSI E POI…COME E’ FINITA TRA AZAN E NICOLE?

A quanto pare Nicole, nella puntata speciale in onda il 22 luglio 2019 su TLC ha rivelato che lei e Azan sono ancora fidanzati anche se non hanno portato la loro storia al livello successivo. I fans pensano che Azan continui a stare con Nicole solo per avere i suoi soldi, visto che la ragazza ha mandato molto denaro al giovane marocchino…Ma Nicole si dice fiduciosa e nel frattempo ha anche cercato d mettersi in forma perdendo qualche chilo. Inoltre la giovane mamma ha anche detto che molti degli articoli scritti in queste settimane che parlano di una rottura tra lei e Azan non raccontano il vero…

Nicole ha anche spiegato che negli ultimi anni sono stati scritti moltissimi articoli sulla sua storia con Azan ma che in realtà molto spesso non erano cose vere. La ragazza nello studio televisivo proprio qualche ora fa ha anche spiegato che la distanza non può essere un motivo per far finire questa storia d’amore e che lei crede ancora nella possibilità di un matrimonio. Nicole ha voluto però precisare una cosa per lei importante: al momento non manda soldi ad Azan per cui se stanno insieme è solo per un sentimento che provano.

Lei e Azan hanno dei progetti per il futuro: vogliono raccontare la loro storia d’amore sul web, pensano di aprire un canale su Youtube e forse riusciranno a mettere da parte finalmente i soldi per sposarsi, probabilmente in Marocco.

