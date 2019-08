Amici Vip news e anticipazioni: un famosissimo giudice di talent pronto a mettersi in gioco

Si sa davvero pochissimi in merito alla prima edizione Vip del talent di Maria de Filippi Amici. E le prime anticipazioni, date nelle passate settimane, sono state smentite dall’ufficio stampa della Fascino, che produce il programma. Oggi però dalla rivista Chi arriva una news che riguarda un papabile concorrente che potrebbe far parte del cast di questa edizione del programma. Leggendo il suo nome avevamo pensato, visto che si tratta di un grandissimo personaggio dello spettacolo, che fosse uno dei giudici e invece no…Pare proprio che in Amici Vip, i protagonisti saranno dei personaggi davvero molto famosi, magari bravi in un altro settore che si presentano poi in gara per mostrare il loro talento nel ballo o nella musica ( non sappiamo se ci sarà anche la categoria dedicata alla recitazione).

AMICI VIP: NELLA PRIMA EDIZIONE ARRIVA UN GRANDE GIUDICE CHE SI METTE IN GIOCO

Dopo questa lunga premessa quindi, arriviamo al nome. Stando a quanto si legge sulla rivista Chi, tra i concorrenti della prima edizione di Amici Vip dovrebbe essere Joe Bastianich. Avete capito bene, proprio l’ex giudice di Masterchef che, sembrava essere a un passo dal ruolo di coach a X-Factor, avrebbe invece detto si ad Amici. Chiaramente, se Joe dovesse partecipare, lo vedremo nei panni di cantante. Pensiamo che in questa ultima edizione di Sanremo, Joe è stato tra le persone scelte per la giuria di qualità del Festival, immaginarlo adesso nel ruolo di concorrente risulta complicato.

Ma se il nome di Joe fosse confermato, inizieremmo a capire meglio la natura del programma. Maria de Filippi è pronta a fare sul serio e quindi il cast, sarebbe realmente ricco di personaggi famosi. Pensiamo ad esempio a Osvaldo che, dopo Ballando con le stelle potrebbe magari sbarcare ad Amici presentandosi come cantante visto che adesso fa parte di una band. Insomma i concorrenti in gara saranno dei veri vip, almeno a giudicare da quelli che sono i rumors nell’aria…

Per il momento, anche queste, sono solo delle indiscrezioni che non trovano conferme. Nelle prossime settimane però dovrebbero arrivare delle anticipazioni concrete, resteremo in attesa!