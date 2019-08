Bake Off Italia 2019: 2 eliminati nella 1^ puntata, Carlo Beltrami toccata e fuga

Il primo talent show della stagione tv 2019 – 2010 ha dato il calcio d’inizio, anzi… ha sfornato le prime torte! Bake Off Italia 2019 è tornato carico di nuove sfide e con un cast di ben 18 concorrenti, due in più rispetto alle scorse edizioni. Una differenza che è stata immediatamente annullata a causa di una incredibile doppia eliminazione messa a segno proprio nella prima puntata del 30 agosto 2019.

Una puntata che, grazie ad un regolamento un po’ insolito, si è trasformato in un surrogato di puntata casting (ma con meno partecipanti in sfida). Una scelta che ha portato il pubblico a conoscere un po’ di più i concorrenti in gara ma con una settimana d’anticipo dalla gara vera e propria, che inizia venerdì 7 settembre. Ma cosa è successo in questa puntata d’esordio di Bake Off Italia 2019?





Bake Off Italia 2019: subito due concorrenti eliminati

L’avventura è iniziata con lo svelamento della nuova location in cui è stato allestito il tendone: è Villa Borromeo D’Adda ad Arcore. I 18 concorrenti sono entrati sotto il tendone e hanno scoperto una amara verità: la scenografia Anni ’50 era composta da soli sei banconi.

I pasticceri amatoriali sono stati divisi in tre gruppi e, per ognuno di essi, i due peggiori sono finiti a rischio eliminazione. Nella prima manche a tema Sacher Torte sono usciti sconfitti la modella Olena e il giovane padre di famiglia Daniele. Nella seconda manche sulla Torta Mimosa, invece, sono finiti a rischio Annamaria (che vantava di conoscere bene la ricetta) e Mariangela. Terza ed ultima manche – quella dello zuccotto – ha visto fra i peggiori Dora e Alice.

I sei concorrenti a rischio si sono dovuti sfidare una seconda volta in una inedita sfida tutti contro tutti sul loro dolce cavallo di battaglia ma da realizzare in monoporzioni. Per questa decisiva prova è entrato in studio il giudice ospite di questa puntata (il vincitore di Bake Off Italia 5 Carlo Beltrami) che si è limitato a giudicare le sei preparazioni per poi congedarsi.

Il verdetto su quest’ultima prova è stato fornito ai concorrenti a coppie. Salvi Olena, Alice, Daniele e Mariangela. Eliminati alla prima puntata, invece, le pasticcere amatoriali Dora e Annamaria.





