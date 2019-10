Ritrova la felicità a 67 anni con la pole dance: Belen Rodriguez in lacrime per l’esibizione a Tu si que vales

Nella puntata di Tu si que vales in onda il 26 ottobre 2019, tra le prime esibizioni c’è stata quella di una signora davvero molto brava a fare la pole dance. La particolarità? La signora studia da poco ha 67 anni e non avrebbe mai pensato che il palo potesse ridarle la voglia di fare uno sport e di appassionarsi a qualcosa. Ma la sua esibizione è una delle migliori della serata tanto che Belen Rodriguez si scioglie in lacrime prima, mentre la signora spiega il perchè della sua ritrovata felicità e dopo, assistendo a una emozionantissima esibizione. Anche Gerry Scotti commenta stupito l’esibizione: “Qui vediamo davvero molti atleti che fanno questo anche di lavoro ma posso dire che nel genere la sua esibizione è stata la più emozionante di sempre” ha detto il conduttore.

TU SI QUE VALES: DANILA E LA POLE DANCE A 67 ANNI

E pensare che tutto è iniziato per caso. La signora infatti spiega che ha ricevuto un invito per l’inaugurazione di una nuova palestra ma aveva capito ci fosse una piscina ( pool in inglese). “Se avessi saputo che c’era un palo di mezzo non ci sarei mai andata” ha detto la signora. E invece dopo aver visto la dimostrazione dell’insegnante di pole dance si è perdutamente innamorata di questo sport e ha capito che vuole continuare a farlo e che aveva sempre sognato di esibirsi in questo modo. “Non è stato facile perchè mentre le mie compagne imparavano un passo in due lezioni, per me ci volevano mesi ma loro sono state sempre vicino a me dandomi la forza e la grinta, sono meravigliose” ha detto la signora che con la sua esibizione ha regalato davvero grandi emozioni.

Per Danila sono arrivati 4 si e anche il commento di Belen in lacrime: “A tutti succede di affrontare un periodo non felice, l’aiuto lo abbiamo spesso a portata di mano e non riusciamo a vederlo. Si può sempre essere felici”.

Potrete rivedere il vide dell’esibizione sul sito Wittytv.

