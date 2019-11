Maria de Filippi incavolata nera con un concorrente di Tu si que vales lo caccia ed esce dallo studio (VIDEO)

Capita raramente di vedere Maria de Filippi incavolata nera ma è successo nella puntata di Tu si que vales in onda il 2 novembre 2019. Nella puntata in onda ieri sera infatti la conduttrice è diventata una furia quando un concorrente dello show ha fatto una richiesta che ha lasciato tutti basiti. Che il signore in questione non avesse particolari talenti lo si era capito dalla sua presentazione ma che esagerasse andando anche oltre i limiti, non era possibile immaginarlo. E invece per la prima volta è successo che a lasciare lo studio sia stata Maria…”No Maria io esco….” è la frase cult di Tina Cipollari ma in questo caso è stata Maria a uscire in attesa di vedere fuori dal suo raggio visivo il concorrente che non ha avuto neppure la decenza di scusarsi.

Ma che cosa è successo? Per quale motivo Maria de Filippi è arrivata persino a cacciare dallo studio un concorrente del programma?

TU SI QUE VALES: MARIA CACCIA UN CONCORRENTE E POI LASCIA LO STUDIO

Il concorrente protagonista del numero dice di saper leggere le mani e che poi ha pronto un numero di yoga, ha infatti portato anche un materassino sul palco. Sin da subito si capisce che non sa neppure lui quello che sta dicendo e anche Rudy si spazientisce…Poi arriva il momento del numero. Il concorrente dice di aver bisogno di avere una ragazza che lo aiuti. E fin qui nulla di strano. Ma poi arriva la frase che fa infuriare la De Filippi. Il concorrente infatti dice di volere una ragazza che sia vergine. Non solo, ha bisogno della certificazione. Questa affermazione manda su tutte le furie Maria che invita il signore a lasciare immediatamente lo studio a passi svelti… “Per me lei può uscire subito. Dopo aver chiesto la certificazione direi che può andare a passi lunghi e ben distesi. – sbotta la De Filippi, che poi aggiunge – Sa cosa? Fino a quando non esce, esco io e rientro quando lei va via!“. Gli altri tre giudici basiti per quello che sta succedendo prendono poi la parola. Rudy invita il concorrente a chiedere almeno scusa per quello che ha detto. Ma non succede nulla. L’uomo prende e va via.

Al suo rientro in studio Maria chiude così: “Per lui c’è la certificazione di [email protected]“.