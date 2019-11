Amici 19 si parte: la formazione della classe su Canale 5 senza vedere i casting

Tutto pronto per Amici 19 che, come annunciato ieri sui canali social del programma sta per iniziare. La 19ennesima edizione del talent di Maria de Filippi prenderà il via il 16 novembre 2019. Si inizia al sabato con la puntata speciale su Canale 5 e a differenza di quanto accaduto nelle ultime edizioni, non vedremo i provini e la fase dei casting che ci avevano permesso in passato di conoscere meglio i ragazzi ancora prima che la gara iniziasse. Per questa edizione invece si parte al sabato con la formazione della classe. La puntata speciale vedrà come sempre Maria de Filippi protagonista. Nel corso della puntata del sabato saranno scelti i talenti, danza e canto, che andranno a occupare i banchi di questa edizione numero 19 di Amici.

Dopo lo speciale del sabato si andrà poi in onda su Real Time , canale 31 del digitale terrestre, dal lunedì al venerdì.

AMICI 19 NEWS E ANTICIPAZIONI: C’E’ LA DATA DI INIZIO

Il fatto che si inizi il 16 novembre 2019 però non esclude anche la possibilità di vedere in un secondo momento, magari su Real Time, delle clip dedicate ai ballerini e ai cantanti che riguardano il “prima” della formazione della classe. Pensiamo ad esempio a quello che succede con Il collegio che ci mostra le clip dei protagonisti in una sorta di flashback che apre delle finestre nelle loro vite. Sarebbe una novità in tal senso. Ma per il momento non ci sono certezze in merito.

Quello che possiamo dirvi è che Amici 19 parte su Canale 5 con la puntata speciale delle 14,10 il 16 novembre 2019. E poi da lunedì 18 novembre 2019 ci aspetta invece su Real Time alle 13,50.

Nessun altro dettaglio su questa nuova edizione di Amici ma i fans non vedono l’ora di seguire il talent che lo scorso anno ha visto il trionfo di Alberto Urso. Per questa nuova edizione ci sarà un altro grande talento ? Non ci resta che seguire la prima puntata di Amici per provare a capire se già nella prima selezione fatta, ci possa essere il nome del vincitore!