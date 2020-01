90 giorni per innamorarsi: Tim è gay? Le accuse di Jennifer dopo il primo incontro

Chi sta seguendo le puntate di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni su Real Time, si sta chiedendo in questi giorno come sono finite le storie raccontate dai protagonisti del reality. Ma dopo la puntata di ieri c’è anche un’altra domanda che imperversa sui social, come del resto era successo anche negli Stati Uniti.

Parliamo della coppia formata da Tim Malcolm e Jennifer. Lui americano, lei colombiana: la ragazza che ha già una figlia è stata raggiunta dal giovane con il quale si sente telefonicamente e sui social da quasi un anno. Ma il primo incontro non è stato come lei avrebbe immaginato tanto da arrivare a mettere in dubbio il fatto che a Tim piacciono le donne…

90 GIORNI PER INNAMORARSI: TIM E’ GAY?

Come abbiamo visto nelle anticipazioni della prossima puntata di 90 giorni prima di innamorarsi, Jennifer arriverà a usare delle parole omofobe contro Tim. Il motivo? Il ragazzo sarebbe troppo curato per i suoi gusti. Non solo, unghie smaltate a parte, a differenza dei giovani latini con i quali di solito Jennifer è uscita, Tim è stato “meno caliente” se così possiamo dire, tanto che la ragazza ha messo in discussione i suoi gusti sessuali.

E quindi anche in Italia il pubblico si porrà questa domanda: Tim è gay?

Il giovane protagonista di 90 giorni per innamorarsi ha scelto di parlare della sua sessualità con i media americani, provando a spiegare che non ha dubbi sul fatto che a lui piacciano le donne. La differenza con gli altri uomini sta nel fatto che lui le rispetta, ha modi educati e questo spesso viene frainteso da donne che si aspettano altro. Non dimentichiamo che Tim è anche padre e ha una ex fidanzata con la quale è stato per molto tempo ( e della quale Jennifer, tra l’altro, è molto gelosa).

Jennifer non è stata la sola a mettere in discussione il fatto che a Tim piacciano le donne. Anche altri ex protagonisti di 90 giorni per innamorarsi hanno fatto notare che il ragazzo ha un modo di fare particolare, che potrebbe essere forse un transessuale. Dai social e non solo, era arrivata l’accusa diretta: non si siede come tutti gli uomini, sembra che in mezzo alle gambe non abbia le [email protected]

Tim ha provato a spiegare la sua posizione: ha 40 anni, una relazione fallita alle spalle, la voglia di mettere su famiglia lo porta a pensare che il sesso non sia fondamentale in una relazione. “Penso che sia strano che la società pensi solo se un uomo dice di no, allora è gay. Se una donna dice di no, va bene. Ma è come il doppio standard della società. In un certo senso rido. Ho alcuni tratti femminili” ha detto Tim in una intervista per Cheat Sheet.

90 GIORNI PER INNAMORARSI TIM MALCOLM E’ UN TRANSGENDER?

Negli Usa, durante la messa in onda di un episodio, che ha visto Tim e Jennifer alle prese con un bagno in un idromassaggio, il pubblico ha cercato di vedere se ci fossero su Tim i segni di una possibile operazione. L’idea che molti si sono fatti è che Tim fosse una donna. Per Tim tutte queste idee sono solo molto stravaganti e prive di fondamento…

Continuate a leggerci per conoscere altre curiosità sul programma americano. E se volete sapere se Tim e Darcey, ecco per voi le ultime news

Appuntamento al prossimo articolo dedicato ai protagonisti di 90 giorni per innamorarsi.