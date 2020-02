Pechino Express 2020: Asia Argento infortunata, ecco la seconda coppia eliminata

Dopo l’esordio di sette giorni fa, Pechino Express 2020 continua la sua lunga corsa in lungo e in largo per la Thailandia: prima delle tre nazioni visitate in questa ottava stagione del reality show di Rai Due condotto da Costantino Della Gherardesca. All’inizio di questa seconda puntata abbiamo visto nove coppie sulla linea di partenza ma, a causa della Busta Nera, una nuova coppia è stata eliminata.

Ma non solo. A causa di un brutto incidente avvenuto nel corso della prova immunità, la Figlia D’Arte Asia Argento si è dovuta fermare a causa di un doloroso infortunio. A fine puntata, Costantino Della Gherardesca ha comunicato alle altre coppie il referto medico e il destino della coppia composta dall’attrice e da Vera Gemma.

Pechino Express 2020: Asia Argento infortunata

Come già anticipato nel paragrafo precedente, nel corso della Prova Immunità svoltasi a metà episodio, Asia Argento è stata vittima di un incidente causato dalla cattiva gestione di un carrello di metallo con cui la coppia avrebbe dovuto trasportare otto esemplari di Jackfruit (il giaco ovvero il frutto più grande del mondo). Grazie all’adrenalina della gara, l’attrice non ha accusato il dolore dovuto all’infortunio continuando a trasportare e tagliare i frutti raccolti. A fine della sfida – che fra l’altro ha pure vinto – si è vista costretta a chiedere i soccorsi per via del troppo dolore accusato ad un ginocchio.

In seguito, Asia Argento è stata trasportata nell’ospedale più vicino per tutti gli accertamenti del caso. Fasciata e visitata a dovere, l’attrice e la sua collega Vera Gemma si sono potute godere il loro bonus: una bella somma di denaro da spendere in città. A fine puntata, però, è arrivata la doccia fredda: i medici hanno sconsigliato ad Asia Argento di proseguire il gioco e dunque è stata costretta ad abbandonare la gara per problemi di salute. E Vera Gemma?

Pechino Express 2020: gli eliminati della seconda puntata

I Gladiatori – vincitori anche della seconda puntata – hanno dovuto scegliere chi mandare all’eliminazione fra i Guaglioni e le Collegiali. Marco Mazzocca manda a rischio i Guaglioni, che vengono eliminati dalla Busta Nera.

A questo punto, a Vera Gemma viene chiesto se vuole proseguire la sua avventura. Alla sua risposta affermativa, Costantino Della Gherardesca ha chiesto alla Figlia D’Arte di scegliere uno dei Guaglioni da integrare nella sua squadra. Lei ha scelto Gennaro Lillio. Nella prossima puntata, dunque, Gennaro Lillio e Vera Gemma sono una nuova coppia, la coppia dei Sopravvissuti.