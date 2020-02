GF VIP 4 Serena si scaglia contro Andrea Montovoli mentre in casa non hanno dubbi: sarà Pago a uscire bruciato a causa dell’Enardu

Manca poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello VIP 4 che andrà in onda al venerdì sera e in casa si fanno dei bilanci su quello che potrebbe succedere. E anche fuori si pensa alla nomination del venerdì sera: Serena infatti, dopo aver lasciato la casa, continua a fare chiaramente il tifo per il suo Pacifico e invita il pubblico a votare per far restare dentro la casa il suo fidanzato che merita di vincere questo GF VIP. La Enardu tra l’altro si scaglia anche contro Andrea Montovoli che a suo dire non sarebbe poi così tanto sincero.

Nella casa invece i ragazzi cercano di capire che cosa potrebbe succedere. Non hanno idea di come il pubblico stia vivendo le dinamiche nella casa ma su una cosa sono tutti concordi: Pago è molto cambiato con l’entrata in casa di Serena. Prima infatti era tra i possibili vincitori: simpatico, divertente, con una bella storia. Da quando poi Serena è entrata le cose sono cambiate. A detta di Andres Denver, Andrea Montovoli e Patrick Pugliese, che chiacchierano in camera su quanto sta succedendo in questi giorni, Pago ha ormai esaurito le cartucce. “Ha consumato il suo percorso” ironizza Patrick facendo anche riferimento all’incontro con Serena nella casa…

GRANDE FRATELLO VIP 4 PAGO VS LICIA: CHI ESCE?

Per i ragazzi quindi, che in camera da letto parlano della nomination, il candidato possibile per l’eliminazione resta Pago anche se ha delle ore per dimostrare di essere diverso, adesso che Serena è andata via. “Pago è stato anche un po’ bruciato da Serena” ha detto Patrick. Montovoli non sa se il pubblico si sia rotto le [email protected] per Patrick non ci sono dubbi: “Il pubblico si è rotto le scatole, ma chi se ne frega della loro storia” ha detto il concorrente. “Lei non ha fatto nulla per farsi voler bene” ha detto Montovoli in riferimento a Serena.

I dubbi però restano anche se secondo i concorrenti Pago è davvero il candidato ideale per questa eliminazione.

