Grandi nomi per il Grande Fratello VIP 5: impossibile dire no ad Alfonso Signorini

A quanto pare la quinta edizione del Grande Fratello VIP, che arriva nello stesso anno della quarta, il 2020, avrà un cast davvero luminoso, composto da stelle del mondo dello spettacolo. I nomi fatti fino a questo momento sono tantissimi ma a un mese di distanza, sembra che le indiscrezioni, possano presto trasformarsi in certezze. Per cancellare l’incubo degli ascolti bassi, che hanno caratterizzato la quarta edizione del GF VIP ( prima che gli italiani restassero bloccati in casa per il lockdown), Alfonso Signorini starebbe lavorando a un cast pazzesco, che attirerebbe l’attenzione dei tanti spettatori, curiosi di spiare i loro beniamini in tv!

A fornire nuove indiscrezioni, che a suo dire sarebbero certezze, ci ha pensato Patrizia de Blanck che in una intervista live sui social, si è lasciata andare a uno spoiler, anzi a tre spoiler. Ha infatti fatto tre nomi di “coinquilini” che pare entreranno nella casa insieme a lei. La de Blanck, si preparerebbe quindi a vivere nella casa più spiata di Italia per tre mesi. Insieme a lei, tre personaggi molto molto famosi.

GRANDE FRATELLO VIP 5: LE ULTIME NEWS SUL CAST

A detta della De Blanck ( restano comunque notizie non ufficiali), insieme a lei nella casa del Grande Fratello VIP a settembre, entrerebbero, tra gli altri, anche l’amatissimo attore Gabriele Garko, che non ha mai fatto un reality e che non ci sembrava davvero il tipo ( considerato anche il suo essere molto restio a parlare della vita privata).

Altro super nome sarebbe quello di Flavia Vento, che di certo avrebbe molto da dire nella casa e sarebbe un prezzemolino di quelli che i reality ambiscono ad avere nel cast.

Un altro super nome è quello di Elisabetta Gregoraci. La conduttrice a quanto pare avrebbe detto si ad Alfonso Signorini, sarà vero?

Vi ricordiamo che la prima puntata del Grande Fratello VIP andrà in onda il 14 settembre e anche per questa quinta edizione Mediaset ha deciso di dedicare due giorni della settimana al reality. Manca quindi ormai solo un mese e visto che i concorrenti quasi certamente saranno chiamati a rispettare almeno 15 giorni di quarantena prima di entrare nella casa del GF VIP, immaginiamo che nel giro di una ventina di giorni, il cast venga confermato in modo ufficiale.

Che ne pensate dei nomi circolati fin’ora? Oltre a quelli fatti dalla contessa de Blanck, ricordiamo anche che secondo il sito DavideMaggio.it, nel cast dovrebbe esserci anche Tommaso Zorzi.