Anche Gabriel Garko smentisce: non farà il Grande Fratello VIP

In questi giorni sono tantissimi i nomi circolati ma sono anche tantissime le smentite arrivate da parte dei diretti interessati. Facile etichettarle come fake news ma in realtà non lo sono. Il motivo è semplice: Gabriel Garko oggi ha smentito la partecipazione al Grande Fratello VIP e ha fatto bene, perchè se non è nel cast, ha il diritto di dire che non farà il reality. Ma la notizia di per se, non è propriamente una fake news, visto che a darla è stata una persona che ci ha parlato della partecipazione di Garko. La partecipazione dell’attore al reality di Signorini quindi, non corrisponde al vero. Ma è vero che la contessa Patrizia de Blanck, ha detto che sarà nella casa insieme all’attore. Ecco in questo caso quindi, a non essere vere, sono le dichiarazioni rilasciate dalla contessa durante una diretta live sui social, dove parlava del suo futuro come concorrente del reality. La De Blanck, oltre a fare il nome di Garko, aveva anche parlato di Flavia Vento ed Elisabetta Gregoraci, che al momento, non hanno invece smentito.

IL NO DI GABRIEL GARKO AL GRANDE FRATELLO VIP 5

Non si è limitato a dire molto l’attore, ha solo detto che non parteciperà al reality. Come aveva fatto qualche settimana fa anche Giuliana de Sio. Era circolata infatti anche la notizia della sua partecipazione al programma che andrà in onda a settembre, affidato anche per la quinta edizione a Signorini.

Per il momento quindi, più smentite che conferme per il cast di questa nuova edizione del Grande Fratello VIP.

Ma come hanno preso i fans di Garko questa notizia? In molti non ci avevano creduto, ritenendo che Gabriel non avrebbe partecipato a questo genere di programma, e avevano ragioni. Molti altri invece sarebbero stati ben lieti di vederlo h24 in una casa!