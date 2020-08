Temptation Island potrebbe cambiare location: addio Sardegna per il reality di Canale 5?

Niente di ufficiale, solo voci, o almeno solo sensazioni, visto quello che sta succedendo. Alessia Marcuzzi non è sbarcata in Sardegna neppure per girare il promo del programma, Queen Mary ha preferito evitare, riciclando immagini della passata stagione di Temptation Island. Aumento dei casi, Sardegna sotto accusa, tamponi, quarantena: in queste ore l’isola è nel mirino di tutti. Ma non solo, a complicare le cose per tutta la produzione e i protagonisti di Temptation Island c’è anche un altro dettaglio da non dimenticare. Due settimane fa c’è stato nel villaggio dell’Is Morus Relais, un incendio, con tanto di lettera minatoria contro i proprietari della struttura. Questo potrebbe far cambiare idea alla squadra di Maria de Filippi in merito alla location, oltre a tutto quello che sta succedendo in queste ore?

TEMPTATION ISLAND POTREBBE CAMBIARE LOCATION?

Immaginiamo quello che accadrà: il 27 agosto 2020, dovrebbero partire le registrazioni di Uomini e Donne, e questo significherebbe che la squadra di Temptation, pur non avendo contatti con i protagonisti, per evitare possibili contagi, non si potrà muovere comunque dalla Sardegna, e quindi volare comodamente da Roma al Resort. Vale lo stesso per Maria de Filippi che nelle passate edizioni ha sempre fatto una capatina, anche se non la vediamo, il suo zampino c’è sempre. Muoversi oggi da Roma alla Sardegna significherebbe aspettare tamponi, aspettare risultati, e via dicendo. Ovviamente le persone che lavorano per Uomini e Donne e Temptation sono tante e diverse, e chi farà il reality resterà comunque “isolato” per tutelare anche tutti i protagonisti. Ma muoversi in una situazione complicata come quella che la Sardegna affronta oggi, non sarà facile. Le cose sono ben diverse dal mese di giugno, quando in Sardegna i contagi si contavano per quanto fossero pochi. Non solo, in queste ore difficili, si parla persino di un possibile lockdown per l’isola, questo significherebbe una zona rossa dalla quale non si potrebbe uscire. E se è vero che si tratterebbe per tutti di lavoro, è anche vero che le cose potrebbero andare per le lunghe e provocare scenari inaspettati.

Purtroppo questi giorni sono complicati davvero per tutti, ma per un programma televisivo, avere un positivo, tra protagonisti o addetti ai lavori, potrebbe significare proprio la fine delle registrazioni, perchè di certo le tempistiche sono particolari in questo senso; è anche vero che lo stesso problema potrebbe presentarsi in qualsiasi altra struttura, in qualsiasi altro posto di Italia. Per cui tutto potrebbe restare invariato…Al momento sappiamo ben poco. Alessia Marcuzzi fino a ieri si trovava ancora a Roma, il che significa che le registrazioni non sono iniziate e che quindi forse, si sta valutando il da farsi. Ufficialmente, non c’è nulla di invariato. Ma qualche dubbio, ci viene…