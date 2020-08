Elisa Isoardi e Raimondo Todaro già molto complici prima di Ballando con le Stelle (Foto)

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sono già innamorati? Ancora prima dell’inizio di Ballando con le Stelle arriva il dolce pettegolezzo ma non era difficile immaginarli complici. Sono entrambi single e insieme sono davvero una bella coppia: la rivista Oggi li ha pizzicati insieme fuori dagli studi di Ballando con le Stelle, lontani dalle prove per il programma di Milly Carlucci. Era facile immaginare che tutti avrebbero puntato gli occhi su Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, entrambi reduci da storie d’amore ormai finite da tempo, quindi liberi di vivere un altro amore meraviglioso. 37 anni lei, 33 anni lui e tra due settimane saranno sul palco del varietà di Rai 1 così tanto atteso. Raimondo Todaro ha chiuso con molta serenità il matrimonio con Francesca Tocca. Elisa Isoardi ogni tanto ricorda la relazione con Matteo Salvini ma adesso è tempo di guardare avanti.

ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO: LA PRIMA COPPIA DI BALLANDO CON LE STELLE?

Il settimanale Oggi evidenzia che Raimondo scorta Elisa, le cinge il fianco con il braccio. Le foto arrivano dall’ingresso del Foro Italico di Roma, è lì che ci sono gli studi di Ballando con le Stelle. Scendono le scale abbracciati e poi c’è un bacio quasi sul collo, la complicità è evidente con un altro bacio sulla guancia.

Solo amicizia, stima o cosa c’è tra maestro e alunna? Li abbiamo già visti complici durante qualche puntata de La prova del cuoco, quando Elisa Isoardi si preparava per il suo debutto da ballerina per una notte. Con lei c’erano sia Samuel Peron che Raimondo Todaro ma è stato evidente da subito che lei preferisse il secondo. Se son rose fioriranno e anche questo sarà un motivo in più per seguire Ballando con le Stelle dalla prima all’ultima puntata.