Non c’è pace per Franceska Pepe al GF VIP 5, Stefania Orlando sbotta: “Non sei al ristorante”

Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello VIP 5 di ieri ha seguito anche le chiacchiere tra i coinquilini che avevano proposto a Franceska Pepe, nel tentativo di farle fare qualcosa, di preparare il pranzo di oggi. La Pepe aveva accettato e aveva anche ricevuto l’appoggio di Enock e Pierpaolo che si erano candidati come aiutanti. Ma qualcosa deve essere andato storto visto che poi alla fine ai fornelli ci è andata Stefania Orlando che ha iniziato a preparare delle patate e una frittata. La Pepe non ha però gradito le preparazioni e ha chiesto che ci fosse dell’altro. Cosa che ha fatto infuriare sia Tommaso Zorzi che Stefania Orlando. Anche Francesco Oppini ha cercato di spiegare alla ragazza che ci si deve adeguare invitandola a fare uno sforzo, visto che, avendo dei problemi, è stata sempre accontentata con le sue fettine di carne.

FRANCESKA PEPE CONTRO TUTTI NELLA CASA DEL GF VIP 5

La Orlando non ha gradito le uscite di Franceska Pepe che non vuole mai mangiare quello che viene fatto in casa ( ieri sera ad esempio si è preparata della pasta in bianco) . La Orlando fa notare: “Fino a ieri doveva mangiare solo carne e da oggi non le va più! Allora ci sta prendendo in giro, non va bene così”.

Maria Teresa Ruta prova a smorzare i toni, cercando di far ragionare anche Franceska ma la cosa non è semplice. “Se non ti piace qualcosa, mangi altro. Quante volte è stata fatta della pasta e invece ho preso solo un pomodoro” ha detto la Ruta. “Prima sai cosa mi ha detto? – Spero che ci sia qualcos’altro oltre alla frittata- Non stai al ristorante, neanche mio marito si rivolge così a me” ha raccontato la Orlando. “A me nemmeno i miei figli a cinque anni si sono mai permessi” continua Maria Teresa Ruta. A quel punto, Stefania, per farsi sentire dalla modella che si trova in salotto, esclama a gran voce: “Molto carinamente Francesca ora preparerà il pranzo per lei e Fulvio, che anche a lui non vanno le uova”. Ma Franceska non ha aggiunto molto…

La Ruta fa notare che forse questa diatriba è nata dal fatto che oggi non l’hanno voluta far cucinare per tutti…E allora sarà meglio darle una possibilità!

