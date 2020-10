Tommaso Zorzi minaccia di lasciare la casa del GF VIP 5: è guerra con gli autori

In queste ultime ore Tommaso Zorzi ha dimostrato grande malessere nella casa del Grande Fratello VIP 5. Da ore manifesta la volontà di andare via e di lasciare il gioco e pochissimi minuti fa è arrivato persino ad aprire la porta rossa per cercare di lasciare la casa. Ma che cosa sta succedendo? Una vera e propria guerra tra Tommaso e gli autori del GF VIP. Tutto è iniziato ieri quando gli autori del reality hanno richiamato l’influencer cercando di spiegarli che non può parlare male di loro, dire che sono un dito in [email protected], ad esempio. Zorzi ha attaccato comunque gli autori nonostante i vari avvertimenti, convinto del fatto che montino le cose a loro piacimento.

E questo pomeriggio poi, il suo malessere è esploso tutto insieme.

TOMMASO ZORZI VUOLE LASCIARE IL GRANDE FRATELLO VIP 5: APRE LA PORTA ROSSA

I ragazzi erano tutti insieme in camera da letto, come succede sempre a poche ore dalla diretta. Tommaso ha continuato a manifestare la sua voglia di lasciare il gioco e ha commentato così quello che stava succedendo:

Voglio subito almeno un Oki. Perché ci danno una pastiglia alla volta come fossimo ritardati? Le voglio tutte insieme. Datemi qualcosa non sto bene. Questo comportamento è da criminali, io lascio tutto se continuano così. No, basta io abbandono proprio il gioco. Non sto bene, ho chiesto i farmaci e non me li danno, mi danno una pomata di m**da. Adesso me ne vado a fan**l0, sto sclerando, non mi danno un cavolo, mi danno una pillola alla volta, questi sono criminali

Prima di questo sfogo aveva anche spiegato ai suoi compagni di viaggio che aveva chiesto di lasciare la casa ma che loro gli avevano spiegato che essendoci il televoto, avrebbe dovuto aspettare la fine della puntata. Tommaso avrebbe persino chiesto di parlare con il suo avvocato.

Una volta usciti dalla camera da letto, Tommaso si è avvicinato anche alla porta rossa e ha provato ad aprirla, continuando a spiegare i motivi del suo malessere:

Basta, no, io me ne vado. Mi stanno prendendo i nervi. Ma che gioco al massacro è? Mi fa malissimo, non ce la faccio, ma sono matti? Sono in fase acuta e sono ore che sto così, ma che stiamo scherzando? O fanno qualcosa adesso o io saluto tutti e vado via

Francesco Oppini e gli altri ragazzi hanno cercato di convincerlo e ce l’hanno fatta. Al momento nella diretta le telecamere ci raccontano quello che stanno facendo gli altri per cui non possiamo dirvi se alla fine Zorzi si sia calmato o meno.