Alice Fabbrica tampinata da Andrea Zelletta: da Mattino 5 a DiPiu’ arrivano rivelazioni

Chi è Alice Fabbrica e che cosa ha a che fare con Andrea Zelletta? Ricordate la domanda ben specifica che Alfonso Signorini ha fatto nella puntata del Grande Fratello VIP 5 ad Andrea Zelletta in merito a possibili tradimenti ai danni della sua attuale fidanzata Natalia Paragoni? L’ex tronista ha risposto dicendo che non l’ha mai tradita. Ma c’è una ragazza che la pensa in modo diverso. E questa ragazza è la persona della quale Signorini aveva parlato ieri in diretta, dicendo che sul numero di DiPiù in edicola questa settimana, ci sarebbe stato qualcosa da dire in merito. Della vicenda si è parlato anche a Mattino 5, con le parole di Biagio d’Anelli che spiega come Zelletta, da 5 anni a questa parte, continui a tampinare questa Alice Fabbrica, che sarebbe appunto, la donna con la quale Andrea ci avrebbe provato. A detta di Biagio, anche mentre era a Uomini e Donne.

LE PAROLE DI BIAGIO D’ANELLI A MATTINO 5, ECCO IL VIDEO

E così della cosa si è parlato anche nella puntata di Mattino 5 in onda oggi 20 ottobre 2020, con le dichiarazioni di D’Anelli che vi proponiamo in questo video. L’ex concorrente del GF ha anche detto di aver letto delle chat e di avere delle prove di quello che dice… #GFVIP, E' arrivato il momento "bombetta" di Biagio D'anelli, questa volta su #AndreaZelletta 💣



Sentite un po'… 😜#Mattino5 pic.twitter.com/K9pcubmKHZ — Mattino5 (@mattino5) October 20, 2020

Alice invece ha scelto di parlare di quanto accade tra lei e Zelletta da tempo, dalle pagine di DiPiù. Le parole della influencer su DIPIU’:

Altro che un comodino. Andrea Zelletta è un uomo che sa quello che vuole. Dopo avermi conosciuta si era invaghito di me e Ha cercato di convincermi a vederci e frequentarci. Sono sempre stata zitta, ma vedendolo in televisione al GF mi ha Iasciato di stucco che si sia dipinto come un bravo ragazzo, con quella faccina pulita e gli occhioni dolci. La nostra è una storia lunga, ci siamo conosciuti 5 anni fa via social come succede oggi. Ci siamo scambiati dei messaggi e poi visti per un aperitivo. C’era una bella intesa tra di noi, sembrava un cucciolo e ci siamo rivisti. La nostra storia sì è fermata perché lui ha avuto una reazione durissima come quella con Franceska Pepe. Gli confessai che nel giorno del nostro appuntamento, qualche ora prima avevo incontrato un altro ragazzo.

E ancora: