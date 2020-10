GF VIP 5 undicesima puntata: fuori Matilde, tre donne al voto

E alla fine Matilde Brandi ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP 5. Era nell’aria: già venerdì sera anche la stessa Brandi aveva capito di non essere una delle favorite del pubblico e sapeva che nell’undicesima puntata, qualcosa sarebbe successo. E infatti il 19 ottobre 2020 è stata proprio la Brandi a dover lasciare la casa del Grande Fratello VIP 5 mentre si sono salvate Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. In casa adesso c’è anche la percezione che le due siano molto amate fuori, ma questo non cambia molto visto che si continua a votare per loro. Si salva anche Andrea Zelletta che a quanto pare, oltre a essere ormai il comodino più famoso di Italia, resta comunque anche molto amato fuori dalla casa. E chissà magari quando uscirà lo vedremo testimonial di una nuova linea di arredamento…

Signorini poi nel corso della puntata in onda il 19 ottobre 2020 ha annunciato che gli immuni sarebbero stati scelti dal pubblico tramite un televoto flash. Gli immuni quindi sono stati Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Guenda Goria. Questo ha cambiato in parte le dinamiche delle nomination…

GRANDE FRATELLO VIP 5 UNDICESIMA PUNTATA: CHI SONO I NOMINATI

Le nomination degli immuni sono state segrete e da segnalare solo quella di Tommaso Zorzi che ha votato per Elisabetta Gregoraci, finalmente non immune. Gli altri compagni, quelli che fanno parte del famosi gruppo, si sono scagliati un p’ su Maria Teresa; Dayane invece ha fatto il nome di Patrizia. E alla fine sono proprio i nuovi nomi ad arrivare al televoto. E ancora una volta le donne sono in pericolo. Adua è stata una delle poche a discostarsi facendo il nome di Francesco, perchè non le era piaciuto il fatto che non si fosse schierato dalla parte di Matilde. Al televoto questa volta ( venerdì potrebbe comunque non uscire nessuno) ci finiscono Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci e Maria Teresa Ruta.

La sensazione è che le prime due debbano stare molto attente visto quello che è il sentiment del pubblico a casa.