Incidente in casa per Adua/Rosalinda: tutti in suo soccorso mentre la Contessa continua a mangiare

Negli ultimi giorni la contessa de Blanck è finita più volte nel mirino di chi non capisce perchè spesso verso di lei, ci sia un atteggiamento da buonisti. Sia in casa che fuori dalla casa. Vi immaginate ad esempio se contro Guenda Goria le frasi aggressive non le avesse dette la contessa dopo lo scontro con Enock, ma un altro concorrente? Ci sarebbe stato il finimondo; e invece alla De Blanck si perdona quasi tutto, anche il fatto che in casa continui a usare parole poco carine ( per non parlare delle stesse parole per le quali Fausto Leali è stato squalificato). Non solo, nelle ultime ore su Twitter, molti spettatori che questa notte stavano seguendo la diretta del Grande Fratello VIP 5 hanno fatto notare l’atteggiamento poco carino della contessa nei confronto di Adua del Vesco/Rosalinda Cannavò. La ragazza infatti è stata protagonista di un piccolo incidente domestico, tutti si sono preoccupati per lei mentre la De Blanck, ha continuato a mangiare senza chiedere neppure cosa fosse accaduto.

INCIDENTE PER ADUA IN CASA: LA CONTESSA FA FINTA DI NULLA

Mentre i ragazzi erano seduti al tavolo, hanno sentito un rumore molto forte provenire dal magazzino e sono subito corsi a vedere cosa fosse successo. Adua era in magazzino con Guenda e una cassa d’acqua con le pesanti bottiglie di vetro, le è caduta sul piede. Un dolore fortissimo per Adua che non riusciva neppure a camminare come prima. La ragazza è stata subito soccorsa da Guenda e poi dagli altri ragazzi tra ghiaccio e rimedi per farle sentire meno il dolore. Tutti hanno cercato quanto meno di capire cosa fosse successo, tutti tranne la contessa che ha continuato a mangiare senza neppure chiedere ai suoi inquilini cosa stesse accadendo.

“Sono tutti corsi da Adua che ha avuto una cassetta d’acqua sulla caviglia. La contessa è rimasta seduta a mangiare tranquilla e sono 20 minuti che minaccia di abbandonare perché non le aprono la sua camera Poi però se gli altri le parlano sopra sono cafoni e maleducati” ha fatto notare uno spettatore sui social. Tra l’altro la Contessa avrebbe anche detto di non aver mangiato a causa del nervosismo ma mentre i suoi compagni erano da Adua, lei ha mangiato un piatto di pasta, come si vede dai tanti video di quei momenti…