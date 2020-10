Adua/Rosalinda apre gli occhi e s Elisabetta Gregoraci e Matilde Brandi cambia posizione

Chi ha seguito il post diretta del Grande Fratello VIP 5 nelle ultime puntate sa che Adua del Vesco/ Rosalinda Cannavò, venerdì scorso, ci era rimasta molto male di una cosa. Avendo instaurato un rapporto bellissimo con Matilde Brandi, ci era rimasta parecchio male quando la ballerina aveva salutato in modo particolare solo Elisabetta Gregoraci. “Le ho scritto una lettera, le ho dedicato una torta mi aspettavo almeno un saluto” aveva detto Rosalinda sfogandosi con Dayane Mello e con gli altri in casa. Da quel momento la siciliana, aveva iniziato a osservare delle nuove dinamiche, cercando di prendere le distanze da chi fino a quel momento aveva fortemente influenzato anche il suo pensiero su altri concorrenti.

E nella giornata del 27 ottobre 2020, dopo che Dayane ha molto discusso con Francesco Oppini e dopo che ci sono stati vari chiarimenti, Adua ha voluto anche un faccia a faccia con la Mello. Sentendosi infatti delusa da alcune sue scelte, le ha voluto dire che il sentimento che c’è tra loro non cambia e che la loro amicizia non si inclina per queste sciocchezze. Allo stesso tempo Adua le ha fatto notare come con Francesco non abbia preso posizione e sia quasi sembrata una sua sottomessa, cosa che non avrebbe dovuto permettere. Non solo. La Cannavò dichiara a Dayane Mello che la sua posizione in casa adesso cambierà. Per quasi due mesi si è lasciata influenzare dall’amicizia nata con Elisabetta Gregoraci e con Matilde Brandi ma, visto che i suoi sentimenti sono stati in qualche modo feriti, decide di cambiare marcia. E anche direzione a quanto pare…

LA RIVOLTA DI AUDA ROSALINDA PRONTA A DARSI UNA TERZA POSSIBILITA’!

Rosalinda, che sta scoprendo anche dei lati belli dei compagni con i quali non aveva molto legato, decide di darsi una nuova possibilità. Ad esempio vuole anche chiarire con Tommaso, nonostante quello che si sono detti nelle prime settimane:

Mi sono persa tanto, per cosa? Molto spesso ci siamo fatte influenzare da altre persone. Dai è vero. Quindi a priori stavamo lontane dagli altri, è così. Dal momento che ho detto ‘basta voglio vedere con i miei occhi e voglio giudicare ed avere delle opinioni sugli altri per quello che io sento. Non perché quella mi dice che quella persona è così e l’altro dice che è in quel modo. Mi sono aperta e ho detto ‘cavolo!’. Veramente, ho davanti persone belle e non sto dando loro la possibilità perché altre mi dicono ‘non ti fidare’. Sarà capace da sola di capire se posso fidarmi?!”

Queste parole di Adua/Rosalinda fanno ben capire che qualcuno di strategie ne abbia fatte, e anche tante, alla faccia del continuare a dire che di gruppi non ce n’erano. La Del Vesco continua anche a far notare che se vuole fare il nome di Pierpaolo, con il quale non ha un rapporto particolare lo farà, anche se Elisabetta dovrebbe restarci male. Adesso questo, non è più un suo problema.