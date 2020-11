9 concorrenti pronti a entrare nella casa del GF VIP 5: chi saranno?

Sono delle anticipazioni succulente quelle che arrivano da Giornalettismo e che rivelano quello che Alfonso Signorini potrebbe confermare proprio in questi minuti in una nuova puntata di Casa Chi. Come aveva annunciato il conduttore, nelle prossime puntate del Grande Fratello VIP 5 ci saranno dei nuovi ingressi anche perchè, Mediaset ha bisogno che questa edizione del reality vada avanti almeno fino a febbraio, vista la complicata situazione. Come saprete inoltre, dalla fine del mese di novembre, andrà in onda una sola puntata del Grande Fratello VIP 5, il venerdì sera infatti diventerà la serata della fiction. Ma nelle prossime puntate, potrebbero entrare ben 9 vip pronti ad animare le vicende della casa. E forse ai vipponi che hanno iniziato il loro viaggio a settembre, sarà data la possibilità di scegliere se continuare o meno. Più volte i concorrenti, dopo aver saputo da Andrea e Paolo che il reality sarebbe durato di più, hanno specificato che nella clausola contrattuale si parla solo di 15 giorni in più, non di altro. Per cui non è detto che tutti accettino di restare e continuare, per passare il Natale e il Capodanno nella casa del Grande Fratello VIP tra una tombola e un brindisi.

9 CONCORRENTI PRONTI A ENTRARE AL GF VIP 5: CHI SONO?

Ed ecco che quindi ricomincia il toto nome. Chi sono i nove concorrenti pronti a entrare nella casa del Grande Fratello VIP 5? Uno dei concorrenti potrebbe essere Selvaggia Roma, che pare sia in attesa dell’esito degli ultimo controlli per avere il via libera essendo risultata negativa al covid 19. Alfonso Signorini ha poi dato un’altra anticipazione clamorosa: nella casa potrebbe entrare Cristiano Malgioglio, forse come guest star, più che come concorrente…

ANDREA IANNONE POTREBBE ENTRARE NELLA CASA DEL GF VIP 5?

Saprete che uno dei personaggi che Signorini avrebbe voluto in casa è Andrea Iannone. Il pilota stava aspettando però l’esito del ricorso presentato per la sentenza di squalifica di 18 mesi. Oggi è arrivata la notizia: il tribunale ha addirittura aumentato la pena, condannando il pilota a 4 anni di lontananza dalle gare. Potrebbe quindi Iannone, decidere di voltare pagina e ricominciare dalla casa del GF VIP? Signorini ha così commentato: