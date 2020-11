Tommaso Zorzi ha bestemmiato? La frase incriminata non è quello che sembra (VIDEO)

In questa edizione del Grande Fratello VIP sembra esserci una sorta di “maledizione” tra ritiri e squalifiche varie. E oggi, dopo la puntata durante la quale Stefano Bettarini è stato squalificato per via di una bestemmia, sui social di discute di una frase pronunciata da Tommaso Zorzi. Da qualche minuto, in particolare su Twitter non si parla d’altro. Alcuni spettatori del GF VIP 5 hanno fatto notare che quella di Tommaso potrebbe essere una vera e propria bestemmia, invocando quindi anche in questo caso la squalifica. Ma sono tantissimi i fans del reality di Canale 5 che hanno subito fatto notare quella che è la vera frase pronunciata da Zorzi che non ha nulla a che fare con una bestemmia. Si tratta semplicemente di una frase in inglese.

In un primo momento qualcuno aveva anche pensato che fosse una bestemmia di Pierpaolo ma si capisce molto bene che la voce, nel video incriminato, è quella di Tommaso.

Ed ecco cosa si legge sui social:

Abbandono l’# per mezz’ora, torno e mi ritrovo la gente indignata per un’ipotetica bestemmia di Tommaso che in realtà dice “i have a camel toe”, ma voi avete problemi di comprensione della lingua italiana figuriamoci di quella inglese

Ed effettivamente la frase di Tommaso sembrerebbe essere proprio quella che il telespettatore del GF VIP cita in questo tweet. Vi postiamo in ogni caso il video per ascoltare con le vostre orecchie!

LA PRESUNTA BESTEMMIA DI TOMMASO E’ UNA FRASE IN INGLESE?

Non è una bestemmia.

È Tommaso che dice I HAVE A CAMEL TOE e si sente in questo video.

Un modo di dire inglese.

Non spargete notizie false pic.twitter.com/y7tYcaFOOQ— PUPO (@chetrashhh) November 10, 2020

Per chi non conoscesse questa espressione, spieghiamo anche che cosa significa quella frase in inglese, una frase che potrebbe essere nel gergo di Zorzi. L’effetto camel toe indica, in parole povere, l’effetto che si crea esteticamente quando donne e ragazze indossano indumenti troppo aderenti, mostrando, di conseguenza, la forma delle parti intime.

E voi cosa sentite nel video?