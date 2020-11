GF VIP 5 si parte con due nuovi ingressi in attesa degli altri sette: i nomi

Nella casa del Grande Fratello VIP 5 stanno per entrare nuovi vipponi, per la gioia di Alfonso Signorini che continuerà ad andare avanti per mesi con il reality di Canale 5. Nella puntata del 13 novembre 2020 dovrebbero entrare due nuovi vip pronti a dare linfa alle vicende della casa, che ormai da qualche tempo, ha ben poco da dare, anche considerato il fatto che in diretta si analizzano sempre le stesse dinamiche, anche se ci sarebbe molto molto altro di cui parlare. In ogni caso, le due persone pronte a entrare nella puntata del 13 novembre, potrebbero dare una scossa a tutti i concorrenti e contribuire a creare quel giusto caos trash che ci si aspetta da un gioco come quello che è il GF VIP 5.

Il conduttore del reality di Canale 5 ha annunciato che da qui a dicembre entreranno in casa ben 9 vip pronti a mettersi in gioco.

GRANDE FRATELLO VIP 5 SELVAGGIA ROMA PRONTA A ENTRARE IN CASA?

La prima concorrente a entrare nella casa del Grande Fratello VIP 5 dovrebbe essere Selvaggia Lucarelli. A nostro avviso, una persona che ha negato di avere il covid parlando con una giornalista, solo perchè spaventata e sopraffatta da quello che le stava accadendo per il mancato ingresso ( non perchè stesse male, in quanto per tutto l’isolamento la Roma è stata benissimo), non meriterebbe di entrare in casa. Ma non decidiamo noi per cui ci limitiamo a riportare le indiscrezioni date da Fanpage.it che conferma questo ingresso.

GIACOMO URTIS IL CHIRURGO DEI VIP PRONTO A ENTRARE NELLA CASA DEL GF VIP 5?

Un’altra anticipazione viene invece data da Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo, secondo cui a entrare nella casa del Grande Fratello VIP 5 sarà nella puntata di domani sera Giacomo Urtis.

Lunedì il medico estetico dei vip Giacomo Urtis entrerà nella Casa di Cinecittà. E il vero Grande fratello è dentro il suo telefono. Foto, video e messaggi imbarazzanti che riguardano mooolti dei suoi coinquilini. Aggiornamenti in arrivo…

Tremano le vip che si sono fatte ritoccare da Urtis, svelerà i loro segreti? Di certo questi due vipponi non hanno fama di essere comodini, per cui da loro possiamo aspettarci grandi cose.