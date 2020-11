Pierpaolo Pretelli prova a scappare dal GF VIP 5 in piena crisi dopo le accuse di Zelletta

Tutto quello che non è successo nella casa del Grande Fratello VIP 5 in una diretta abbastanza moscetta, è successo nella notte. Già pochi minuti dopo i saluti, la tensione è esplosa tutta. Del resto solo Alfonso Signorini non aveva capito l’ansia e la rabbia di Andrea Zelletta dopo le votazioni e dopo il salvataggio fatto dai suoi compagni. Si capiva che l’ex tronista sarebbe esploso, bastava accendere la miccia ma il conduttore, legato troppo al copione, non ha pensato di farlo. Finita la puntata, Pierpaolo Pretelli è finito nel mirino di Zelletta che lo ha accusato di un fatto abbastanza palese per tutti. Durante la votazione e il salvataggio infatti, Pretelli salvato dalla Gregoraci si è ritrovato di fronte Enock, Andrea e la Contessa. Ha pensato bene di salvare la de Black, che poi ha salvato il fratello di Balotelli. Una cosa che Andrea non ha gradito affatto.

“Mi hai deluso fortemente. Al posto tuo non te lo avrei mai fatto. Ti avrei salvato subito senza pensarci, siamo come due fratelli e sai bene quanto è importante per me questo percorso, in più ero in nomination la scorsa settimana. Invece hai fatto la scelta televisiva e hai preferito Patrizia“ ha detto Andrea subito dopo la puntata al suo compagno che, una volta ascoltate queste parole, è subito scappato in camera da letto in lacrime. I suoi compagni hanno cercato di fargli capire le ragioni di Andrea ma Pierpaolo è sembrato molto scosso da quanto stava accadendo.

PIERPAOLO PRETELLI CERCA DI SCAPPARE DALLA CASA DEL GF VIP 5

Andrea ha cercato di ridimensionare il tutto senza però far notare che quello che era successo non gli era affatto piaciuto, visto il legame che Pierpaolo dice di avere con lui ( è stato il primo ad abbracciarlo dopo la sorpresa di Zelletta con sua sorella). E quindi era anche giusto che Zelletta facesse notare certe cose. Pretelli, surreale tra l’altro il fatto che in tutto il tempo della discussione sia stato a petto nudo, non l’ha presa per nulla bene e ha minacciato di lasciare il gioco. Si è persino avvicinato, con una corsa folle, alla porta rossa nel tentativo di lasciare lo show uscendo.

Il video di questo iconico momento, è stato ovviamente pubblicato su decine di pagine social. Pretelli a petto nudo prova a scappare dalla porta rossa mentre Enock ed Elisabetta lo inseguono e Maria Teresa Ruta continua a urlare “fermatelo, fermatelo”.

PIERPAOLO COMPLETAMENTE IN MENTAL BREAKDOWN DOPO LO SCONTRO CON ANDREA



AIUTO #GFVIP pic.twitter.com/vDNtx7S8qj — trashbiccis (@trashbiccis) November 14, 2020

Ancora una volta tutto il meglio succede dopo, quando la diretta è terminata. Peccato perchè se solo il conduttore avesse dato parola a Zelletta dopo la catena di salvataggio, tutto questo trash, sarebbe arrivato nel corso di una puntata paragonabile a una tazza di camomilla.