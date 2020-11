La contessa de Blanck in nomination sbrocca contro Giulia Salemi e gliene dice di ogni

Avete visto la faccia della contessa quando Alfonso Signorini le ha detto che era una delle due persone nominate nella puntata del Grande Fratello VI 5 in onda il 16 novembre 2020? Stentava a crederci. Eppure, dopo tanto tempo di sopportazione, i concorrenti hanno tirato fuori quei famosi attribuiti che a quanto pare hanno, e hanno deciso di fare il nome di Patrizia de Blanck. Perchè va bene il rispetto, l’età, e tutte le cose, come direbbe la contessa, ma poi alla pazienza c’è un limite.

Una volta finita la diretta, la contessa, interrogata sulle sensazioni che si provano nel finire al televoto, si è scagliata contro Giulia Salemi e addosso a lei, ha riversato tutta la sua rabbia. Non solo, la contessa è anche convintissima che resterà in casa ( e tutto potrebbe succedere per cui mai mettere la mano sul fuoco) e che questo televoto penalizzerà Francesco Oppini, quindi le dispiace anche per il figlio di Alba Parietti…

Ma torniamo all’attacco sganciato verso la Salemi alla fine della puntata…

LE PAROLE DI PATRIZIA DE BLANCK: UN FIUME IN PIENA CONTRO GIULIA SALEMI

Ecco quello che è successo subito dopo la puntata:

Quella mi ha nominata? Ma come si è permessa che è appena arrivata? Questa cosa non va assolutamente bene. Non la voglio vicino a me quella. Arriva l’ultima scema scompiglia il gioco. Poi mettendo me al televoto con Francesco ha penalizzato lui. […] La prima che arriva dopo due mesi che io sto qui e mi nomina? No, stai proprio lontana da me. Non ti voglio manco vedere.

Giulia ha provato a spiegarle che la nomination non è stata per una questione personale ma perchè è andata per esclusione. E Tommaso ha fatto notare alla contessa che chiunque di loro è in casa da due mesi per cui Giulia avrebbe dovuto per forza votare qualcuno che è in casa dall’inizio. Ma mentre la povera Giulia cercava persino di giustificarsi, travolta dalle parole di Patrizia de Blanck, la contessa ha proseguito: