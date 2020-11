Anticipazioni Amici 20: tutto quello che vedremo il 28 novembre 2020

Domani sabato 28 novembre 2020 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. La puntata in questione è però già stata registrata e grazie a Il Vicolo delle News vi riportiamo tutte le anticipazioni di quello che è successo e che sarà trasmesso quindi nella puntata speciale del sabato di Amici 20, il 28 novembre. L’appuntamento con Amici 20 parte subito con la sfida chiesta da Arisa tra Leonardo e lo sfidante Gregory. L’allievo della scuola è riuscito a dimostrare il suo talento e a mantenere il suo banco. La seconda sfida del sabato riguarda invece il cantante Giulio messo a confronto con Deddy. L’allievo non è riuscito a dare tutto quello che avrebbe voluto ed è stato eliminato.

Amici 20 anticipazioni, magliette confermate per i ragazzi: Arianna sospesa

Dopo una dimostrazione di Elena, è il turno di Rosa. Nonostante le continue critiche della maestra Celentano riesce a confermare la maglia. Arianna ha deciso di non cantare le cover assegnate dal suo prof Rudy Zerbi per esibirsi invece con il suo inedito. La sua vocal coach ha spiegato che non è facile lavorare con Arianna perché si impegna poco e fa tutto all’ultimo minuto. L’allieva viene spedita in casetta da Zerbi e il suo giudizio rimane in sospeso. Kika intanto conferma la sua maglia e Maria De Filippi racconta anche un momento molto complicato della ragazza legato alla depressione. Evandro non riesce a convincere completamente Rudy ma nonostante tutto può tenersi stretto il suo banco. Nessun problema nemmeno per Sangiovanni.

Puntatone di critiche da parte di Zerbi che se la prende pure con Letizia che invece di cantare pop dovrebbe rimanere sulle canzoni liriche. Siparietto simpatico perché Giulia continua ad avere una cotta per il ballerino professionista Sebastian. La sua esibizione comunque non delude ma anzi, convince pure Alessandra Celentano che adesso si ritiene pronta a esaminare l’allieva anche su altri stili di danza.

Anticipazioni Amici 2020: Esa e Leonardo apprezzati da un discografico

Il discografico Michele Canova si è collegato con Amici e Maria De Filippi direttamente dall’America e ha rivelato le sue preferenze per Esa e Leonardo. Canova ha però spiegato che di Esa preferisce un inedito non ancora presentato e pensa che il cantante non sia riuscito ancora a dare il meglio. E’ per questo motivo che lavorerà a distanza con Leonardo.

Appuntamento quindi a domani con la puntata speciale di Amici 20 come sempre in onda alle 14,10 su Canale 5.