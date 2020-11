Anche Dayane Mello pronta a lasciare il GF VIP 5: le sue parole

Dopo aver distrutto parte dell’arredamento della casa del Grande Fratello VIP 5 tra uno scherzo e una distrazione, Dayane Mello ha deciso di parlare di quello che crede che farà nelle prossime puntate del reality di Canale 5. A differenza di Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci che hanno parlato molto della decisione che hanno preso, ossia di lasciare la casa, la Mello lo ha fatto di meno ma nelle ultime ore, ha deciso di spiegare perchè per lei questo gioco deve finire. Sono quasi tre mesi che non vede sua figlia e non se la sente di continuare, non ci sono altre cose da aggiungere, questo il succo del pensiero della modella che vuole quindi lasciare il Grande Fratello VIP 5 come a quanto pare dovrebbero fare anche la Gregoraci e Oppini ( ma non ci sarà nulla di certo fino a quando non li vedremo uscire dalla porta rossa).

DAYANE MELLO RACCONTA PERCHE’ VUOLE LASCIARE IL GF VIP 5

La modella ha cercato di spiegare quelli che sono i motivi che la portano a prendere questa decisione:

“Ve lo dico che non continuo. Non voglio più stare lontana dalla mia bambina. Vi avviso già che non andrò avanti qui al GF Vip. Non voglio parlare di ‘mollare’ un’avventura’, piuttosto di rinunciare. Secondo me sono cose diverse”.

La Mello sembra divertirsi in casa e a differenza degli altri concorrenti non sembrava essere turbata dal prolungamento del reality di Canale 5 ma forse ha tenuto per se le sensazioni e le emozioni che stava provando dopo la notizia. Non solo, la Mello non è che abbia molto gradito le parole di Alfonso Signorini che l’ha definita una rompi [email protected] I suoi compagni di viaggio le hanno spiegato che era in una accezione positiva ma la Mello non è sembrata particolarmente colpita dalle spiegazioni date dagli amici in casa.

Dayane in ogni caso, sente davvero la mancanza di sua figlia e spiega:Non posso restare. Ho bisogno di rivedere mia figlia. […] Non riesco a togliermi la voce di mia figlia dalla testa che mi dice “mamma ho saputo che devi rimanere…” era triste. Ho già perso tante cose di lei, il suo primo giorno di scuola, ha perso due dentini”. Cosa succederà adesso? Vedremo.