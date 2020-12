Franceska Pepe diserta lo studio del GF VIP 5 e spiega ai fans perchè ha preso questa decisione

Chi ha seguito le ultime due puntate del Grande Fratello VIP 5 ha visto che Franceska Pepe non è stata presente in questi appuntamenti. Una cosa molto bizzarra se si considera invece che è stata ospite di Domenica Live, puntata registrata sabato ( o domenica mattina) da Barbara d’Urso insieme alla sua mamma. Non solo, la Pepe è ormai tra gli opinionisti della conduttrice di Canale 5. Sappiamo bene che i concorrenti del GF VIP sono anche tenuti ad andare in puntata, o meglio, c’è anche un cachet per il numero di puntate che fanno in studio. Ma a quanto pare alla Pepe poco importa del denaro. Anche ieri, 7 dicembre 2020, non è stata presente in diretta e tutti i fans se ne sono accorti e le hanno chiesto spiegazioni. A dire il vero nella diretta del 7 dicembre 2020 mancava anche Paolo Brosio che forse non ama fare la bella statuina senza poter neppure dire una parola, visto che l’interazione con gli altri è pari a zero.

FRANCESKA PEPE DISERTA LO STUDIO DEL GF VIP 5: I MOTIVI

Franceska Pepe ha comunque deciso di spiegare direttamente alle persone che la seguono quello che sta succedendo, anche perchè poche ore prima si era parlato su Giornalettismo della sua scelta. Era stato Gabriele Parpiglia a raccontare:

L’esuberante concorrente FrancesKa Pepe ha detto basta. Non parteciperà più al Grande Fratello Vip nemmeno da eliminata in studio insieme con i suoi ex compagni di viaggio. Assente in studio per la seconda volta di seguito e dopo una serie di avvenimenti (dalla rissa con l’autrice Irene Ghergo a quella con Matilde Brandi, sempre fuori onda, ndr); la Pepe saluta così la sua avventura nel reality.

Così poi Franceska ha deciso di rispondere a chi le chiedeva il motivo di questa decisione:

Ciao ragazzi. Questa sera non andrò in puntata, ho deciso che forse è meglio così. Questo perché bisogna dare più spazio ai nuovi concorrenti. Alla fine preferisco guardare la puntata da casa, ma possiamo commentare la puntata insieme.

Rispondendo poi in privato ai messaggi dei suoi followers ha anche aggiunto di sentire una certa energia negativa quando è nello studio del Grande Fratello VIP e di aver quindi scelto di non andarci più.