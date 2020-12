Da Mattino 5 la rivelazione su Filippo Nardi: Robbie Williams voleva “picchiarlo”

Si parla di Grande Fratello VIp 5 nello studio di Mattino 5 in compagnia dei sempre informatissimi opinionisti di Federica Panicucci. Come saprete, nel corso della diretta di oggi 11 dicembre 2020, nella casa entreranno tre nuovi concorrenti che Alfonso Signorini ha già presentato lunedì sera, dalla loro quarantena. Tra questi ci sarà anche Filippo Nardi che pare avesse avuto in passato anche un incontro ravvicinato con Elisabetta Gregoraci. Ma non lo potremo sapere, a meno che Signorini non ci regalerà nelle prossime ore un confronto tra i due. Ma in questo caso, parliamo di altro.

Dallo studio di Mattino 5 infatti, Biagio d’Anelli ha lanciato una bomba internazionale, così l’ha definita, che riguarda proprio il passato del Nardi. Di lui si sa ben poco, è sempre stato molto riservato ma pare che ci sia un episodio molto singolare da raccontare.

DAL PASSATO DI FILIPPO NARDI UN BIZZARRO ANEDDOTO CHE RIGUARDA ROBBIE WILLIAMS

Bisognerebbe tornare indietro nel tempo di molti anni. Filippo Nardi è stato anche inviato del Festivalbar, dove intervistata nel backstage le star internazionali, vista la sua padronanza con la lingua inglese. E fu proprio lì che successe tutto. “Robbie Williams è stato addirittura trattenuto dalla sicurezza ” ha spiegato Biagio. Il motivo? Una ex fidanzata. Pare infatti che la ragazza del cantante inglese, fino a pochi giorni prima di mettersi insieme a lui, stava tra le braccia di Nardi, suo ex fidanzato.

La ragazza in questione sarebbe Jaqueline Hamilton e pare che quando Williams scoprì della presenza del Nardi di infuriò molto. “Li hanno dovuti dividere” spiega d’Anelli a Mattino 5.

“Hai capito che bomba” ha commentato Federica Panicucci…Una bomba che non pensiamo possa essere usata dal Grande Fratello VIP anche se certamente piacerebbe a tutti vedere un incontro tra Nardi e Robbie Williams….Il nostro Nardi però potrebbe avere molti scheletri nell’armadio e si sa, quando si entra nella casa del GF VIP, molte cose vengono fuori. Vedremo…