Pierpaolo sempre più vicino a Giulia Salemi si libera del quadro di Elisabetta Gregoraci

In principio c’erano i Gregorelli, adesso i Prelemi. Sembra proprio che il destino di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sia quello di legarsi in qualche modo. Una bella amicizia o forse anche un amore, questo lo scopriremo solo seguendo gli ultimi due mesi di GF VIP 5 che di certo regaleranno molte sorprese ai telespettatori. In queste ultime ore, a Giulia e a Pier si chiede che cosa provino, se pensano che tra di loro possa nascere qualcosa. Oggi Pretelli tra l’altro, con il suggerimento di Stefania Orlando ha anche deciso di fare un gesto molto forte. In casa è stato apprezzato, fuori un po’ di meno. Parliamo della decisione di togliere dalla camera da letto il quadro che il Grande Fratello aveva regalato a Pier il giorno in cui Elisabetta ha deciso di andare via. Un quadro con il primo bacio ( dato per gioco) e con la dedica speciale di Elisabetta Gregoraci per il suo amico Pier. Un quadro che ovviamente a una possibile nuova fiamma, non poteva piacere. E Stefania quindi ha suggerito a Pier che forse è arrivato il momento di staccarsi in modo definitivo dal “fantasma” di Elisabetta Gregoraci. Un modo per farlo era quello di portare altrove il quadro, che è stato messo in soggiorno vicino alle foto degli ex concorrenti del GF VIP.

Pierpaolo mette via il quadro con Elisabetta e archivia la “storia” con lei

Dopo averlo fatto, Pier ha anche mostrato a Giulia la nuova collocazione del capolavoro. La Salemi ha anche detto che avrebbe voluto fare con il pennarello qualche scarabocchio ( ma non abbiamo capito se si stava riferendo al quadro di Elisabetta o a una foto di Francesco Monte, suo ex fidanzato). Ha solo commentato dicendo: “Non so come sarebbe percepita fuori”. Di tempo però ce n’è ancora tanto per smuovere il tutto. Giulia questa mattina parlando in camera con Dayane e Samantha è stata molto chiara. Sa cosa si prova a dover vivere una storia nella casa e forse questa volta non se la sente di dare tutto in pasto alle telecamere, per cui ci pensa sempre prima di fare una cosa. Non può nascondere che con Pier c’è un feeling ma per il momento non pensa al futuro.

Nel frattempo invece sui social che c’è chi si scaglia contro il Pretelli per il gesto fatto contro Elisabetta Gregoraci, facendo notare che se per 80 giorni si è parlato di lui, lo deve solo alla presenza nella casa di Elisabetta…Alcuni commenti tra l’altro sono anche molto molto forti. Immaginiamo che di tutto questo si parlerà anche nella puntata del GF VIP 5 di lunedì sera. Come reagirà Elisabetta Gregoraci?