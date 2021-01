Rosalinda e Dayane di nuovo vicine: le Rosmello sono tornate? La decisione sul letto

In attesa di scoprire che cosa succederà nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda questa sera, facciamo il punto sull’amicizia tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Fino a qualche giorno fa le due sembravano essere destinate a non parlarsi più ma pian piano, tra di loro, le cose sono cambiate. Dayane, mentre la bella attrice siciliana era in cucurio, le ha scritto un bigliettino in portoghese che ha fatto davvero molto piacere a Rosalinda. La siciliana a sua volta ha risposto con un altro bigliettino, felice del gesto fatto dalla Mello. Le due amiche però al momento non dormono ancora insieme e questa mattina in giardino hanno proprio parlato del riavvicinamento, scherzando anche sulla questione del dormire insieme. Per le Rosmello quindi, sembra proprio che possa presto iniziare un nuovo capitolo dell’amicizia, del resto mancano due mesi pieni di programma, tutto può succedere!

Rosalinda e Dayane Mello di nuovo vicine: ecco cosa sta succedendo

Rosalinda ha più volte detto agli amici in casa, che se fosse successa fuori la discussione con Dayane il loro rapporto si sarebbe troncato. Ma in casa tutto è diverso per cui lei ha deciso di dare una nuova possibilità a questo rapporto anche se chiaramente, molto è cambiato, anche per questo le due al momento non dormono ancora di nuovo insieme.

La Mello su questo argomento ironizza così: “Perché non dormiamo insieme? Io amo dormire da sola. Io la amo ma amo dormire da sola, non c’è paragone! Amo dormire accompagnata solo con un bell’uomo oppure con la mia baby, con Sofia non c’è paragone.“

Rosalinda ha spiegato invece così la ragione per la quale al momento non se la sente di dormire con Dayane ma che potrebbe presto di nuovo succedere: “Come due fidanzati che litigano e poi a poco a poco… già ho accorciato le distanze. Poi le si prende tutto. Ieri sera era al centro del letto e poi mi chiede ‘Dove dormi’? Era al centro del letto con cinquanta cuscini. Lei è diabolica…“.

Dayane ha quindi scherzato su questa risposta chiosando: “Allora volevi venire a dormire da me, se avessi lasciato uno spazietto saresti venuta. Vedi come si scoprono le cose?“.

Le Rosmello forse, stanno per tornare…